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Транзитные пассажиры «Белавиа» смогут остановиться в Минске на одни - трое суток

08.01.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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C нового года транзитные пассажиры «Белавиа» могут воспользоваться услугой бесплатной остановки в Минске. Об этом сообщает сайт авиакомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Услуга стоповер позволяет пассажирам, которые летят с пересадкой в Национальном аэропорту «Минск», остановиться на одни — трое суток (от 24 до 72 часов) в Минске. Добавить Беларусь в маршрут путешествия транзитники смогут бесплатно. Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-обратно.

Оформить авиабилет с транзитной остановкой в Минске уже можно в кассах «Белавиа», в представительствах авиакомпании за рубежом, а также у агентов. Авиакомпания работает над тем, чтобы такая возможность появилась и при покупке билетов на сайте.

— Количество транзитных пассажиров в авиакомпании постоянно растет и уже составляет порядка 50%, — отмечает гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров. — Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и познакомиться с нашей страной, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет. Мы надеемся, что возможность посетить дополнительную страну во время запланированного перелета будет востребована транзитными пассажирами, особенно учитывая факт безвизового въезда в Беларусь для граждан многих государств.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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C нового года транзитные пассажиры «Белавиа» могут воспользоваться перелетом с бесплатной остановкой в Минске. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
 
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