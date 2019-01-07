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В Ольшанке появится торговый центр с «Белмаркетом», секонд-хендом и аптекой

08.01.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Ольшанке появится торговый центр с «Белмаркетом», секонд-хендом и аптекой. Современный торговый объект с продовольственным супермаркетом, магазином промышленных товаров, аптекой и кафе построят в ближайшие годы в микрорайоне Южный-3. Участок вблизи улицы Наполеона Орды продали на аукционе во вторник, 8 января, сообщает «Вечерний Гродно».

Участок площадью 37 соток ушел с молотка за более чем 95 тыс. рублей, на торги зарегистрировался один участник. По условиям продажи, будущий торговый объект должен вмещать как магазины с продовольственными, так и непродовольственными товарами. Также в нем могут разместиться кафе или закусочная и административные помещения.

— Там откроются «Белмаркет», точки с промышленной группой товаров, аптека. Подумываем и над открытием магазина товаров из Европы секонд-хенд. Сроки пока назвать затрудняемся, но постараемся все сделать качественно и быстро, — рассказал гродненский бизнесмен, который приобрел участок.

По условиям аукциона, владельцы участка должны разработать проект не позднее, чем через 2 года с момента покупки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Участок вблизи улицы Наполеона Орды продали на аукционе во вторник, 8 января.
 
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