В Витебске молодая пара обворовывала подвалы. Подъезжали на «дело» с шиком - на авто

В Витебске молодая пара обворовывала по ночам подвалы многоэтажек. Брали все, что там хранилось — вплоть до старья вроде отслуживших свой век обоев. Подробности сообщает милиция региона.

Кражами промышляла пара сожителей — 23-летний парень и его 36-летняя подруга. Они проникали в подвалы и выносили оттуда все подчистую. Не брезговали даже откровенно старыми вещами. Так, однажды их добычей стали отслужившие свой век обои и пара молотков. В некоторые дома наведывались по несколько раз. В целом жертвами ночных взломщиков стали более 50 горожан. На одной из краж милиция взяла их с поличным.

Выяснилось, что к делу злоумышленники готовились обстоятельно. Для очередного «похода» по подвалам пара брала напрокат автомобиль. Убедившись в полной безопасности, приступала к совершению задуманного. Награбленное парень с подругой хранили в своих гаражах. Украденное продавать не спешили.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц.