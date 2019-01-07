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«Все равно приходят». Что происходит на горке в Могилеве, где катался на тюбинге и погиб парень

08.01.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве на стихийной горке около лестницы в Подниколье, где 6 января погиб 24-летний парень, днем в будний день пусто. Но это пока, говорит местный сторож, мол, ближе к вечеру все равно придут с тюбингами и взрослые, и дети. И их остановят не запрещающий знак, не крутизна спуска, не злополучный столб внизу с привязанными в нему искусственными цветами (и даже не кровавые салфетки под ним) — а только наряд милиции. Надолго ли?


За выходные шесть человек в стране пострадали, катаясь на тюбингах

О несчастном случае в могилевском парке Подниколье 6 января сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, около 23.00 двое молодых людей летели вниз со склона на тюбинге, врезались в столб. Один остался жив, второй умер на месте. По словам очевидцев, молодой человек получил серьезную травму головы.

Стихийная горка находится около лестницы с каскадным фонтаном, ведущей с площади Орджоникидзе в парк в Подниколье. Точнее, горки две — по обе стороны лестницы. Но популярнее та, где произошла трагедия — это видно по ее раскатке. Она длиннее, шире и круче.


— На той, другой, тоже катались, но там деревьев больше, а внизу — ограждение ледовой площадки, которую еще заливают. В этот забор все время врезались, даже скамейку как-то снесли, — рассказывает сотрудник дорожно-мостового предприятия Александр, который работает сторожем на объекте недалеко от места происшествия.

Из своей сторожки он выходит часто — и видел, что рядом с лестницей стали кататься, как только выпал снег. Причем никого не останавливало то, что гора очень крутая, внизу — проезжая часть, пусть пока и закрытая, а дальше — парк с беседками, скамьями, урнами.

— Ой, они тут так летали — и хлопцы, и девчата. И руки ломали, и так бились. Сколько раз скорую для них вызывали! «Могилевзеленстрой» молодцы — быстро поставили таблички, что кататься тут запрещено. Так разве ж кто смотрит? До этой трагедии еще, помню, как-то наверх поднялся, стоит мамка лет тридцати и говорит своим детям — им лет 10−11: «Вы съезжайте, только аккуратно». Я ей говорю: «Что ж вы делаете? Тут опасно, нельзя ездить — вун, почитайте». Она: «А где?» Понимаете, она эту табличку даже не видела, — возмущается мужчина.

— Таблички мы поставили по собственной инициативе, — рассказал TUT.BY замдиректора «Могилевзеленстроя» Дмитрий Гришечко. — Их уже ломали — мы новые ставили. Туи, которые высадили вдоль ограждения, тоже сломали — весной придется их заменить.

Медики и ранее жаловались, что на горке травмируется много людей — днем привозят пострадавших детей, а вечером и ночью — взрослых.

По словам сторожа Александра, после гибели парня с горки никто не катается. Но останавливает людей не столько запрещающая табличка, сколько наряд милиции, который дежурит наверху. Александр говорит, что патруль в Подниколье был всегда, но на катающихся с горки они до трагедии внимания не обращали.


— А этот столб, об который парень разбился, поставили недавно, — показывает на металлическую опору будущего уличного фонаря Александр. — Наверное, за день-два до трагедии.

В Следственном комитете сообщили, что проводится доследственная проверка по делу о гибели парня на горке в Подниколье.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Ой, они тут так летали - и хлопцы, и девчата. И руки ломали, и так бились. Сколько раз скорую для них вызывали!»
 
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