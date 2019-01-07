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Пресс-конференция о профилактике зимнего травматизма пройдет в БЕЛТА 9 января

08.01.2019 16:18 — Новости Общества | БелТА  
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Пресс-конференция о профилактике зимнего травматизма пройдет в БЕЛТА 9 января

8 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма" состоится в пресс-центре БЕЛТА 9 января в 14.30.

Нынешняя зима радует по-настоящему зимней погодой - с легким морозом и обильным снегом. Это настоящий праздник для всех, кто любит активный зимний отдых. А в период школьных каникул на катки и снежные горки выходят целыми семьями. Однако беспечное отношение к мерам безопасности при катании на коньках и лыжах, санках и тюбингах нередко приводит к серьезным травмам. По официальным данным, только за последние выходные при катании с горок на тюбингах пострадали 5 детей. Один взрослый погиб.

В пресс-конференции примут участие руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения Беларуси кандидат медицинских наук Михаил Талабаев, заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии кандидат наук, доцент Андрей Бабкин и врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма" состоится в пресс-центре БЕЛТА 9 января в 14.30. Нынешняя зима...
 
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