Пресс-конференция о профилактике зимнего травматизма пройдет в БЕЛТА 9 января

8 января, Минск Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма" состоится в пресс-центре БЕЛТА 9 января в 14.30.

Нынешняя зима радует по-настоящему зимней погодой - с легким морозом и обильным снегом. Это настоящий праздник для всех, кто любит активный зимний отдых. А в период школьных каникул на катки и снежные горки выходят целыми семьями. Однако беспечное отношение к мерам безопасности при катании на коньках и лыжах, санках и тюбингах нередко приводит к серьезным травмам. По официальным данным, только за последние выходные при катании с горок на тюбингах пострадали 5 детей. Один взрослый погиб.

В пресс-конференции примут участие руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения Беларуси кандидат медицинских наук Михаил Талабаев, заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии кандидат наук, доцент Андрей Бабкин и врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич.

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