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Кому и за что Лукашенко присудил специальные премии?

08.01.2019 16:53 — Новости Общества | БДГ  
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Премии «За духовное возрождение» присуждены президентом Беларуси деятелям культуры и искусства.

Их получили 4 лауреата: творческий коллектив в составе Юлии Быковой и Евгения Олейника, которые были отмечены «за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления».

Также были присуждены девять специальных премий президента деятелям культуры и искусства. Среди лауреатов — народный артист Беларуси Виктор Манаев, отмеченный за создание острохарактерных образов в спектаклях «Ревизор» и «Школа налогоплательщиков» театра им. Я.Купалы, сообщает пресс-служба президента..

Специальная премия президента «Белорусский спортивный Олимп» 2018 года присуждена чемпионке Европы 2018 году в марафонском беге Ольге Мазуренок, заместителю заведующего отделом спортивного вещания Второго национального телеканала Борису Герстену и старшему тренеру-преподавателю по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Ирине Барановской.

Обладательница титулов «Мисс Беларусь - 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич была удостоена награды «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность».

Также премии удостоены коллективы Белорусского детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

 
 
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Премии «За духовное возрождение» присуждены президентом Беларуси деятелям культуры и искусства.
 
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