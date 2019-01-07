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От 3 до 8 лет «усиленной» колонии и возврат 5 млн долларов. Приговор по делу о закупке дизтоплива для Минобороны
08.01.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Бывших военных и бизнесменов суд Фрунзенского района Минска признал виновными по ряду статей Уголовного кодекса. По версии следствия, сотрудники Министерства обороны предоставляли инсайдерскую информацию, а литовская компания поставляла топливо по завышенным ценам и смогла на этих сделках заработать солидную сумму.
Четыре месяца суд разбирался в уголовном деле пяти фигурантов: старшего офицера первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрея Несмачного, бывшего сотрудника Минобороны Александра Прокоповича, главы фермерского хозяйства «Игуменское» Олега Хартановича, бизнесмена Бориса Лазерко и владельца литовской фирмы «Аксамеда» Александра Кулагина.
Во время прения сторон прокурор Александр Толстогузов заявил, что вина всех обвиняемых доказана и попросил суд приговорить всех к длительным срокам — от 6 до 10 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на
8 января в суд обвиняемые пришли с большими черными и клетчатыми сумками, с учетом того, что накануне им запросили большие сроки заключения, они решили подготовиться заранее. Поддерживали фигурантов их родные и друзья, некоторые плакали еще до начала процесса.
Оглашение началось неожиданно: судья Наталья Бугук заявила, что судебное следствие возобновлено. Был зачитан протокол допроса Олега Хартановича от 6 августа 2018 года, а также перечислены те документы, которые поступили, пока суд находился в совещательной комнате.
После небольшого перерыва начались прения сторон, уже во второй раз (первые прошли еще в середине декабря — прим. редакции). Защитники Лазерко, Прокоповича, Кулагина, Хартановича попросили оправдать своих подзащитных. Адвокат Несмачного обратился к суду с просьбой назначить более мягкое наказание, чем предусматривает Уголовный кодекс.
— Все наше обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) основано на акте. На мой взгляд, этот акт никчемный, пункты передернуты. Я считаю, это дело сфабриковано. Инвесторы, welcome в Беларусь! Нам страну спасать надо, а мы фабрикуем уголовное дело. Я люблю свою родину, — эмоционально выступил в суде с последним словом Олег Хартанович.
В итоге суд Фрунзенского района Минска признал всех виновными и приговорил Олега Хартановича к 8 годам лишения свободы, Бориса Лазерко — к 6, Андрея Несмачного — к 6, Александра Кулагина — к 8, Александра Прокоповича — к 3 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.
По приговору суда у всех фигурантов будет конфисковано имущество: земельные участки в Браславском районе, автомобили BMW X5, Mercedes, Ford, Peugeot, Renault, Volvo, квартира в Минске, телевизор, планшет, часы Tissot, старинные монеты, мерные слитки, деньги на счетах. Кроме того, суд освободил от ареста квартиры, дома, машины, которые принадлежат родным обвиняемым. Суд также удовлетворил гражданские иски частично и постановил, что обвиняемые должны выплатить более 10 миллионов рублей (около 5 млн долларов — прим. TUT.BY). В эту сумму вошел доход, добытый преступным путем, а также госпошлина (более 500 тысяч рублей).
Напомним, фигурантам вменяли ряд статей Уголовного кодекса: 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов), ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере), ст. 431 (Дача взятки), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Еще во время предварительного расследования обвиняемые написали явку с повинной, большинство из них дождалось оглашения приговора, находясь под домашним арестом. Единственный, кто все время оставался за решеткой — учредитель литовской компании «Аксамеда» Александр Кулагин. Он признал вину только в неуплате налогов, остальное категорически отрицает.
По версии следствия, зимнее дизельное топливо
Как рассказывал во время допроса в суде бывший сотрудник Минобороны Андрей Несмачный, ведомство закупало
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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От 3 до 8 лет «усиленной» колонии и возврат 5 млн долларов. Приговор по делу о закупке дизтоплива для Минобороны
Бывших военных и бизнесменов суд Фрунзенского района Минска признал виновными по ряду статей Уголовного кодекса. По версии следствия, сотрудники Министерства...
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