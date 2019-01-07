Питерские файерщики - об инциденте на шоу в Витебске: Снежки бросали не гости, а пьяные подростки

Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга, который Витебске зрители забросали питерских файерщиков снежками и требовали вернуть деньги">представил вечером 7 января огненное шоу в парке Железнодорожников в Витебске, прокомментировал то, что некоторые зрители уходили с мероприятия раньше времени и требовали вернуть им деньги, так как не видели происходящего на сцене.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— Недовольными остались 5% аудитории. Мы решили их проблему и извинились, — сообщил TUT.BY представитель арт-проекта «Вместе Зажигаем» Артем Сергеев.

По поводу того, что программа началась не в 19.00, как было заявлено в афише, а на четверть часа позже, Артем Сергеев отметил:

— Программа началась в 19.15. Всем входящим организаторы и волонтеры об этом сообщали. Причина задержки: чтобы все желающие могли зайти. Очередь начала собираться только к 19 часам, и мы физически не могли пропустить в одну минуту 300 человек. Полностью вся очередь зашла в 19.20. Считаю, что это высокий уровень слаженной работы входной группы.

Представитель арт-проекта отрицает, что в артистов бросали снежки с той стороны, где стояли зрители.

— Снежки летели из-за забора: так развлекались подвыпившие подростки. Они даже не видели программы. За две минуты силами службы безопасности фестиваля данный акт нарушения порядка был остановлен. Зрители не бросали ничего на сцену и вели себя абсолютно культурно.

По словам Артема Сергеева, возвратили деньги за 5% билетов: «Это делалось без разговоров. Деньги возвращали недовольным людям — это же их право». Он пояснил, что 7 рублей стоили билеты для взрослых. Дети до 6 лет проходили на представление бесплатно.