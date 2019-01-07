|
Госконтроль говорит, что в Белыничской больнице недокармливали пациентов
08.01.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by
В Белыничской центральной районной больнице пациентов недокармливали, их рацион был неполноценным. Эти и другие нарушения выявила проверка Комитета госконтроля,
Проверяющие отметили нарушения технологии приготовления блюд. Госзакупки также проводились неправильно. В КГК говорят также, что больница незаконно получила и использовала не по назначению бюджетные деньги.
Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Больнице предписано возместить денежные средства. О какой сумме идет речь, в сообщении КГК не говорится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружили и другие нарушения: например, незаконное получение и нецелевое расходование бюджетных средств.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)