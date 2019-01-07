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Госконтроль говорит, что в Белыничской больнице недокармливали пациентов

08.01.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Белыничской центральной районной больнице пациентов недокармливали, их рацион был неполноценным. Эти и другие нарушения выявила проверка Комитета госконтроля, пишет сайт Могилевского облисполкома.

Проверяющие отметили нарушения технологии приготовления блюд. Госзакупки также проводились неправильно. В КГК говорят также, что больница незаконно получила и использовала не по назначению бюджетные деньги.

Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Больнице предписано возместить денежные средства. О какой сумме идет речь, в сообщении КГК не говорится.

 
 
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Обнаружили и другие нарушения: например, незаконное получение и нецелевое расходование бюджетных средств.
 
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