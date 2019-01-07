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Со стен некоторых станций минского метро убирают рекламу

08.01.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском метро сняли рекламу со стен некоторых станций. Это подтверждают в рекламно-информационном отделе метрополитена.


Так выглядят стены станции метро «Московская» без рекламы

Горожане заметили, что в столичной подземке стало меньше рекламы. В рекламно-информационном отделе Минского метрополитена рассказали TUT.BY, что рекламу начали снимать на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Партизанская», «Уручье», «Кунцевщина», «Могилевская», «Московская», «Фрунзенская», «Парк Челюскинцев». На станциях «Октябрьская» и «Купаловская» со временем со стен над путями реклама тоже исчезнет.

— По мере окончания срока действующих договоров реклама будет сниматься. Теперь рекламу на этих станциях будут размещать в соответствии с дизайн-проектами, которые согласовывает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.


На перечисленных станциях рекламу будут вешать только в вестибюлях и в специальных световых конструкциях — лайтбоксах, или транслировать с мониторов.

Изменения не коснутся станций, которые не отделаны мрамором и гранитом.


TUT.BY еще весной 2018 года рассказывал, что в минском метро упорядочат процесс размещения рекламы. Сделать это решили по двум причинам: во-первых, объявления зачастую не вписываются в архитектурные концепции станций, закрывают элементы дизайна подземки, кроме того, реклама в некоторых местах в метро мешает пассажирам ориентироваться. Сообщалось, что в метро планируют оставить около 50% от объема наружной рекламы.

 
 
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В минском метро сняли рекламу со стен некоторых станций. Это подтверждают в рекламно-информационном отделе метрополитена.
 
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