Со стен некоторых станций минского метро убирают рекламу

В минском метро сняли рекламу со стен некоторых станций. Это подтверждают в рекламно-информационном отделе метрополитена.



Так выглядят стены станции метро «Московская» без рекламы

Горожане заметили, что в столичной подземке стало меньше рекламы. В рекламно-информационном отделе Минского метрополитена рассказали TUT.BY, что рекламу начали снимать на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Партизанская», «Уручье», «Кунцевщина», «Могилевская», «Московская», «Фрунзенская», «Парк Челюскинцев». На станциях «Октябрьская» и «Купаловская» со временем со стен над путями реклама тоже исчезнет.

— По мере окончания срока действующих договоров реклама будет сниматься. Теперь рекламу на этих станциях будут размещать в соответствии с дизайн-проектами, которые согласовывает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.





На перечисленных станциях рекламу будут вешать только в вестибюлях и в специальных световых конструкциях — лайтбоксах, или транслировать с мониторов.

Изменения не коснутся станций, которые не отделаны мрамором и гранитом.





TUT.BY еще весной 2018 года рассказывал , что в минском метро упорядочат процесс размещения рекламы. Сделать это решили по двум причинам: во-первых, объявления зачастую не вписываются в архитектурные концепции станций, закрывают элементы дизайна подземки, кроме того, реклама в некоторых местах в метро мешает пассажирам ориентироваться. Сообщалось, что в метро планируют оставить около 50% от объема наружной рекламы.