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Со стен некоторых станций минского метро убирают рекламу
08.01.2019 18:25 — Новости Общества | Tut.by
В минском метро сняли рекламу со стен некоторых станций. Это подтверждают в рекламно-информационном отделе метрополитена.
Горожане заметили, что в столичной подземке стало меньше рекламы. В рекламно-информационном отделе Минского метрополитена рассказали TUT.BY, что рекламу начали снимать на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Партизанская», «Уручье», «Кунцевщина», «Могилевская», «Московская», «Фрунзенская», «Парк Челюскинцев». На станциях «Октябрьская» и «Купаловская» со временем со стен над путями реклама тоже исчезнет.
— По мере окончания срока действующих договоров реклама будет сниматься. Теперь рекламу на этих станциях будут размещать в соответствии с дизайн-проектами, которые согласовывает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
На перечисленных станциях рекламу будут вешать только в вестибюлях и в специальных световых конструкциях — лайтбоксах, или транслировать с мониторов.
Изменения не коснутся станций, которые не отделаны мрамором и гранитом.
TUT.BY еще весной 2018 года
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В минском метро сняли рекламу со стен некоторых станций. Это подтверждают в рекламно-информационном отделе метрополитена.
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