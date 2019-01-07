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Новогодние радости продолжают дарить детям профсоюзные организации Борисовского района

08.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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           4 января 2019 года волшебная сказка с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась в УЗ « Борисовский дом ребенка».

          Борисовское районное объединение профсоюзов благодарит руководителей и первичные профсоюзные организации : ОАО «Здравушка - Милк», ОАО « Веста-Борисов», УП «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, филиала 612 АСБ «Беларусбанк», в г.Борисове, ГУ « Борисовский ФОЦ», председателя Борисовского райкома Белорусского профсоюза работников образования и науки, директора Борисовского филиала ТЭУП«Беларустурист», ИП Веронику Ласскую за тепло сердец, внимание и радость, подаренную детям.

Председатель Борисовского районного

объединения профсоюзов                                        
Елена Зябликова

 
 
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Новый год - это, традиционно, ожидание чуда и праздника, особенно для детей. Нет ничего прекраснее, чем детское восприятие волшебства Нового года. В рамках акции...
 
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