Новогодние радости продолжают дарить детям профсоюзные организации Борисовского района

4 января 2019 года волшебная сказка с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась в УЗ « Борисовский дом ребенка».
Борисовское районное объединение профсоюзов благодарит руководителей и первичные профсоюзные организации : ОАО «Здравушка - Милк», ОАО « Веста-Борисов», УП «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, филиала 612 АСБ «Беларусбанк», в г.Борисове, ГУ « Борисовский ФОЦ», председателя Борисовского райкома Белорусского профсоюза работников образования и науки, директора Борисовского филиала ТЭУП«Беларустурист», ИП Веронику Ласскую за тепло сердец, внимание и радость, подаренную детям.
Председатель Борисовского районного
объединения профсоюзов
Елена Зябликова