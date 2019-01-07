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С заботой о наших детях

08.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Так, в рамках проведения благотворительной акции «Наши дети» представители 72 гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов 28 декабря под руководством гвардии подполковника Дебеся Валерия Владимировича посетили ГУО «Борисовский детский социальный приют». Воспитанникам были вручены сладкие подарки, а учреждению - денежный сертификат.

Гвардии подполковник Дебесь В.В. поздравил детей с наступающим Рождеством и Новым Годом, а также представители оркестра 72 ОУЦ поучаствовали в конкурсах и исполнили праздничные песни. Утренник прошел волшебно и красочно. Надеемся, что воспитанники его запомнят надолго.

Гвардии старший лейтенант Каляда Станислав Викторович

 
 
Ссылка на источник 24
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