Министр сказал: «Мне нравится». Вот какую скульптуру пожарного 19 века поставили в центре Минска

На прошлой неделе около векового здания пожарного депо на Городском Валу, где несколько лет идет реконструкция, установили скульптуру пожарного-спасателя. Но пока композиция скрыта от посторонних глаз и будет презентована в ближайшее время. Мы посмотрели, как она выглядит.



Скульптура во время монтажа. Фото: Юрий Анушко

Напомним, последние несколько лет в депо на Городском Валу идет реконструкция. После модернизации здание превратится в кафе и музей пожарного дела. А рядом с ним появится скульптура пожарного-спасателя.

По словам рабочих, композицию на постаменте презентуют 19 января — ко Дню спасателя, но пока она скрыта от посторонних глаз.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Автор скульптуры — Юрий Анушко. Он рассказал, что работал над ней с мая и она представляет сборный образ пожарного спасателя XIX — начала XX века, без привязки к конкретным личностям.

— Решили поставить такую ретрокомпозицию, которая будет вписываться в место рядом с кафе. Хотелось сделать работу серьезную и спокойную. Так как конец XIX века — это деревянный Минск, работы пожарным хватало. Но когда стало известно, что в депо откроется общепит, то все трагические детали пришлось убрать, потому что это было бы просто неуместно. По исполнению композиции меня консультировали музейные работники.

В скульптуре пожарный с багром в руке опирается на водяную помпу. За ним стоит фонарь с рындой (колоколом для звона при пожаре), сделанной из столба XIX века, который нашли при реконструкции здания. Несмотря на ретротематику, фонарь очень даже современный. Он работает на солнечных батареях и оснащен датчиками движения — загорается, когда к нему подходят люди.

— Это был уже пятый вариант скульптуры. Когда министр (МЧС. — Прим. TUT.BY) его увидел, сказал: «Все, сразу в работу давайте. Мне нравится».

Кстати, пожарный со скульптуры одет по форме Минского вольно-пожарного общества.

— Этот образ ближе и к становлению белорусских пожарных, да и форма отличается от российской. Например, на груди у него есть веревка, а гребешок на каске прямой (у российских гребешок загнут). На скульптуре форма пожарного даже больше относится к костюму Западной Беларуси, и это несмотря на то, что в те времена мы были частью России.

Что же касается самого здания депо, то ему больше 130 лет. Оно было построено для Минского вольно-пожарного общества (МПО). Депо на Городском Валу носит статус исторической ценности. Последняя реконструкция здесь началась в декабре 2015 года. За эти годы стало известно, что на первом этаже, который долгое время был закрыт, появится общепит на 48 мест в тематике МЧС, а на втором и третьем — музейная экспозиция.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Судя по информации на сайте администрации Центрального района, сейчас работы на завершающей стадии и объект введут в эксплуатацию в марте 2019 года.

Кстати, скульптуры в честь пожарных уже есть в стране. «Огнеборцы» установлены около Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в Минске. Также памятник пожарным установлен в Бресте на аллее кованых фонарей.