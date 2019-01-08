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«Замалёўкі з вуліцы Басняцкай». В Гродно открылась уникальная выставка об одной семье

08.01.2019 23:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненском музее истории религии 8 января начала работать выставка «Замалёўкі з вуліцы Басняцкай». Уникальность экспозиции в том, что все выставленные предметы принадлежат одной семье коренных гродненцев. Они сохранили фотографии и рисунки с изображением Гродно, которого уже давно нет.


В начале прошлого века в Гродно кипела бурная жизнь. Десятки магазинчиков, лавочек, мастерских и рюмочных «на три столика» бодро работали в центре города. Босоногие мальчишки зазывали в заведения прохожих, уличные фотографы бесцеремонно «щелкали» городских модников, а потом предлагали выкупить снимки (от фотографий никто не отказывался), рестораны и бары манили выставленными аппетитными меню.


 — Представляете, на небольшой улице Босняцкой было несколько мастерских, кафе на три столика. Все жили дружно — не разделяя друг друга по национальностям. Они даже вместе отдыхали. Вот смотрите, фотографии, где соседи на отдыхе на Меловых горах около Гродно, — проводит экскурсию по выставке коренная гродненка Татьяна Чернышева.

Женщина сейчас живет в Бресте, однако очень часто бывает в городе своего детства. Она долго и скрупулезно собирала воспоминания своих родственников. И наконец смогла рассказать, а главное показать историю своей семьи, а еще, конечно, историю Гродно. Ведь на сохранившихся, непривычно для нас маленьких, фотографиях можно рассмотреть, как одевались гродненские модницы в начале ХХ века, как выглядел город во время войны, какими были первые красавицы Гродно и что продавали в многочисленных лавках.


Также на выставке можно увидеть предметы быта межвоенного времени. Все это бережно хранилось в семье Татьяны.


Вот, например, вышитая блузка, в которой бабушка Ольга совершала променад по мощеным улочкам города. Уличный фотограф запечатлел модницу. И рубашка сохранилась. Теперь ее можно увидеть на выставке.


Семья Татьяны жила на улице Босняцкой. Сейчас это Телеграфная.

Женщина рассказывает, что ее дедушка — Федор Костюк — был известным в городе портным. Да не простым, а дипломированным. Обучался в Варшаве и состоял в гильдии ремесленников. Он женился на местной красавице Ольге. Всю жизнь супружеская пара прожила в Гродно. Их дом находился на углу Телеграфной и Ожешко, где теперь скверик. Однако во время войны эту часть улицы разбомбили. Выжившие переселились в другие дома. Многие остались на этой же улице, а многие пропали в водовороте военных событий. Всего улица недосчиталась около 20 человек. Часть жильцов, а это были евреи, переселили в гетто. Они, к сожалению, так и не вернулись домой.


История одной семьи очень тесно переплелась с историей Гродно. Выставка получилась небольшой, камерной, но по-домашнему уютной. Про каждую вещь Татьяна может долго рассказывать разные истории. Как, например, играла в детстве с черным прозрачным платочком, а оказалось, что это кипа, которая каким-то образом оказалась у дедушки.


 — Вообще в семье осталось много вещей, которые были выполнены местными ремесленниками. Вот, например, посмотрите, какие раньше были маленькие формы для печенья, — Татьяна показывает предметы. Формы помещаются на ладошке.


Посетители сразу же начинают вспоминать истории про местных мастеров. Кто-то рассказывает, где продавали шитье, а где была кондитерская.


Татьяна же говорит, что город — это не только дома и улицы, но и, конечно, люди. А каждый человек — это отдельная история.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродненском музее истории религии с 8 января начала работать выставка «Замалёўкі з вуліцы Басняцкай». Уникальность экспозиции в том, что все выставленные...
 
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