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Коварные тюбинги, оршанский офшор, половина «жигулей» и юбиляр Ким Чен Ын - все за вчера
09.01.2019 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ну что, морозные прогнозы на рождественские выходные не оправдались (градусов эдак на 10!), так что теперь мы даже не знаем, верить или не верить
Ну, а прошлые зимние выходные принесли немало бед: только за два дня пять человек пострадали, катаясь на тюбингах, и один
Вчера следили за двумя резонансными судами. В Минске вынесли приговоры бывшим военным и бизнесменам по делу о закупке дизтоплива для Минобороны. Напомним, сотрудники министерства предоставляли инсайдерскую информацию, а литовская компания поставляла топливо по завышенным ценам и смогла на этих сделках заработать солидную сумму. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на 6 миллионов долларов.
А в Бобруйске
Помните, в 2017 году Александр Лукашенко поставил задачу поднять Оршанский район «из руин и пепла» и сделать его образцовым? За полтора года на этот счет было проведено много совещаний, подписано документов и принято кадровых решений. Последовали миллионные вливания в регион, который принято называть малой родиной президента. Однако должного экономического эффекта пока не последовало. На днях увидел свет указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», предоставивший ряд стимулов для бизнеса. Туда вольют еще 2,4 млрд рублей! Острые языки назвали документ основой для создания «оршанского офшора». Безусловно, Орша — особый город, с которым связано много значимых исторических событий. И магдебургское право в 1620 году Орша получила одним из первых городов. Однако пока в отдельно взятом районе своего собственного налогового, пенсионного, таможенного и даже уголовного законодательства
Так, а как будет жить остальная страна? Вернее, где? Каждый год постановлением правительства утверждается программа строительства жилья на год.
В Витебске на днях обычно добрая и благодарная
А в Гродно парень остановил колонну МАЗов во главе с ГАИ, чтобы разобраться, почему его облили грязью. «Сила удара [от мокрого снега из-под колес] была такой, что я не устоял на ногах и упал прямо в сугроб. Я среднего телосложения, 1,82 ростом, а представьте, была бы миниатюрная девушка или ребенок?..»
Помните двух пьяных сельчан, которых в новогоднюю ночь милиция задержала в Логойском районе
Хоккеисты наконец порадовали: минское «Динамо» вчера
Если вы не смотрите хоккей, но любите кино, у вас должны быть свои кумиры: знакомьтесь —
А у Ким Чен Ына вчера был день рождения. Вот только доподлинно неизвестно, сколько ему лет. Возможно, юбилей — 35.
Кстати. Давайте напоследок пройдем наш сложный тест по фразеологизмам. Да-да, вы тоже их ежедневно употребляете, даже если думаете, что последний раз сталкивались с ними в школе! «Раз на раз не приходится», «несется как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»…
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Доброе утро! Ну что, морозные прогнозы на рождественские выходные не оправдались (градусов эдак на 10!), так что теперь мы даже не знаем, верить или не верить...
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