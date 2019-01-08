Коварные тюбинги, оршанский офшор, половина «жигулей» и юбиляр Ким Чен Ын - все за вчера

Доброе утро!

Ну что, морозные прогнозы на рождественские выходные не оправдались (градусов эдак на 10!), так что теперь мы даже не знаем, верить или не верить обещаниям синоптиков на эту неделю , а также весь январь и, в частности, Крещение . Они, кстати, говорят, что у несоответствия прогнозов реальной температуре за окном есть вполне определенные причины .





Ну, а прошлые зимние выходные принесли немало бед: только за два дня пять человек пострадали, катаясь на тюбингах, и один погиб . Давайте напомним , на что обращать внимание при катании с горки, но наших людей чужой трагический пример все равно, увы, не учит .

Вчера следили за двумя резонансными судами. В Минске вынесли приговоры бывшим военным и бизнесменам по делу о закупке дизтоплива для Минобороны. Напомним, сотрудники министерства предоставляли инсайдерскую информацию, а литовская компания поставляла топливо по завышенным ценам и смогла на этих сделках заработать солидную сумму. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на 6 миллионов долларов. Приговоры достаточно суровые .

А в Бобруйске гособвинитель запросила расстрел для убийцы двух девушек. Сегодня приговор — узнаем, вынесут ли в нашей стране решение еще об одной высшей мере.

Помните, в 2017 году Александр Лукашенко поставил задачу поднять Оршанский район «из руин и пепла» и сделать его образцовым? За полтора года на этот счет было проведено много совещаний, подписано документов и принято кадровых решений. Последовали миллионные вливания в регион, который принято называть малой родиной президента. Однако должного экономического эффекта пока не последовало. На днях увидел свет указ № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», предоставивший ряд стимулов для бизнеса. Туда вольют еще 2,4 млрд рублей! Острые языки назвали документ основой для создания «оршанского офшора». Безусловно, Орша — особый город, с которым связано много значимых исторических событий. И магдебургское право в 1620 году Орша получила одним из первых городов. Однако пока в отдельно взятом районе своего собственного налогового, пенсионного, таможенного и даже уголовного законодательства все же не будет . Рассказываем, что ждет Оршанщину в ближайшие годы .





Так, а как будет жить остальная страна? Вернее, где? Каждый год постановлением правительства утверждается программа строительства жилья на год. Мы сравнили программы 2019 и 2018 годов — и знаете, минимум различий ! Заметное изменение есть только в планах по строительству арендного жилья, да и то не в Минске.

В Витебске на днях обычно добрая и благодарная публика забросала снежками заезжих российских файерщиков . Нет, само шоу понравилось, но вот организация, говорят, подкачала… Некоторым даже пришлось возвращать деньги. Что говорят организаторы ?

А в Гродно парень остановил колонну МАЗов во главе с ГАИ, чтобы разобраться, почему его облили грязью. «Сила удара [от мокрого снега из-под колес] была такой, что я не устоял на ногах и упал прямо в сугроб. Я среднего телосложения, 1,82 ростом, а представьте, была бы миниатюрная девушка или ребенок?..» В общем, он обиделся — и стал выяснять, зачем так делать .

Помните двух пьяных сельчан, которых в новогоднюю ночь милиция задержала в Логойском районе на необычном транспортном средстве : половине «жигулей» на раме с четырьмя колесами. Мы нашли хозяина чудо-техники — и он рассказал о создании «броневика», о той самой злополучной поездке (говорят, милиция обманула — не на дискотеку ехали!) и штрафе от ГАИ. Нет, мы не считаем их героями — просто очень душевные и хорошие ребята оказались , хоть и немножко оступились.





Хоккеисты наконец порадовали: минское «Динамо» вчера обыграло дома братиславский «Слован». Хорошо, что завершили первую домашнюю серию в этом году на мажорной ноте, а то совсем было тоскливо. В таблицу заглядывать мы не стали, смысла нет.

Если вы не смотрите хоккей, но любите кино, у вас должны быть свои кумиры: знакомьтесь — люди, купившие наибольшее количество билетов в кинотеатры за прошлый год. Представляете, они в 2018-м были в кино не менее 250 раз!

А у Ким Чен Ына вчера был день рождения. Вот только доподлинно неизвестно, сколько ему лет. Возможно, юбилей — 35. Посмотрите, как живет этот молодой и весьма своенравный руководитель КНДР ?





Все новости вторника, 8 января

Кстати. Давайте напоследок пройдем наш сложный тест по фразеологизмам. Да-да, вы тоже их ежедневно употребляете, даже если думаете, что последний раз сталкивались с ними в школе! «Раз на раз не приходится», «несется как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»… Знаете, откуда произошли уже привычные крылатые выражения ? А если вы не лингвист и вообще не очень серьезный человек, вот вам пять крутых каверов на Макса Коржа — тоже заслуживают внимания, знаете ли! Хорошего дня!

Ваша редакция