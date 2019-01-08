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Защитное предписание не помогло. Отца семерых детей подозревают в двойном убийстве и истязании жены

09.01.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи продолжают устанавливать обстоятельства двойного убийства в Барановичском районе. Подозреваемым по уголовному делу проходит отец семерых детей.

Преступление было совершено 6 декабря. 32-летний житель Барановичского района распивал у себя дома спиртное с двумя товарищами. Во время застолья между ними возник спор. Хозяин дома схватил нож и нанес ранения двоим гостям. От полученных травм они умерли на месте.

Задержанный мужчина — отец семерых несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Семья больше года находилась в поле зрения государственных и правоохранительных структур. Это было связано с постоянными конфликтами и злоупотреблением алкоголя

«В 2017 году мужчину привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении супруги. Наказание он отбыл, проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Но поправить ситуацию в этой семье полностью не удалось», — сообщили в Генпрокуратуре.

В 2018 году, незадолго до трагедии, супруга задержанного обратилась в милицию по поводу причиненных ей мужем побоев. За два дня до двойного убийства семейному тирану вручили защитное предписание, согласно которому он должен был на 15 суток прекратить общение с женой и покинуть дом. Однако должный контроль за исполнением предписания органы не обеспечили. За это прокуратура возбудила в отношении ответственного сотрудника милиции дисциплинарное производство.

Кроме того в отношении подозреваемого в двойном убийстве мужчины также возбудили уголовное дело за истязание супруги.

 
 
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Жена обращалась в милицию по поводу побоев и за два дня до убийства семейному тирану выдали защитное предписание.
 
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