Нарушения все-таки были? КГК проверил закупку продуктов в сфере образования в Могилеве

Многочисленные нарушения при осуществлении государственных закупок продуктов питания выявил Комитет госконтроля области во время проверки отдела по образованию, спорту и туризму администрации Октябрьского района Могилева. Это привело к перерасходу бюджетных средств, сообщает Могоблисполком.

Речь идет о том, что поставщики систематически необоснованно увеличивали договорные цены на поставляемые продукты. Только за 2 года дополнительные затраты бюджетных денег из-за за этого составили более 170 тыс. рублей, или около 78 тыс. долларов в эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело, приняты кадровые решения, сообщает КГК. О ком именно идет речь, не сообщается. Как и о том, связаны ли проверка и ее последствия с сообщением родителей о том, что из меню детских садов в ноябре пропали мясо и рыба. Инженер-технолог отдела образования администрации Октябрьского района Могилева Зарема Гасанова тогда упоминала, что пришлось один раз отказаться от поставки рыбы: продукция была не той, а цена — завышенной.