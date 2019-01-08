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Нарушения все-таки были? КГК проверил закупку продуктов в сфере образования в Могилеве
09.01.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Многочисленные нарушения при осуществлении государственных закупок продуктов питания выявил Комитет госконтроля области во время проверки отдела по образованию, спорту и туризму администрации Октябрьского района Могилева. Это привело к перерасходу бюджетных средств,
Речь идет о том, что поставщики систематически необоснованно увеличивали договорные цены на поставляемые продукты. Только за 2 года дополнительные затраты бюджетных денег из-за за этого составили более 170 тыс. рублей, или около 78 тыс. долларов в эквиваленте.
Возбуждено уголовное дело, приняты кадровые решения, сообщает КГК. О ком именно идет речь, не сообщается. Как и о том, связаны ли проверка и ее последствия с сообщением родителей о том, что из меню детских садов
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Дополнительные затраты бюджетных средств составили более 170 тыс. рублей.
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