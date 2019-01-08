ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире

09.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Для команд Беларуси и России это был уже 13-й решающий матч за 15 лет проведения турнира.

На старте первого периода белорусы дважды поразили ворота соперников. Защитники россиян не уследили за Ярославом Чуприсом, а спустя несколько секунд с передачи Александра Лукашенко преимущество в счете увеличил Даниэль Корсо - 2:0. Третью шайбу хозяева площадки забросили под занавес первых двадцати минут игры. Александр Лукашенко от правого борта бросил по воротам, а на пятачке отскочившую шайбу подправил в сетку первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Глава государства записал в свой актив восьмую результативную передачу за время завершившихся соревнований.

Во втором периоде хозяева площадки нарастили преимущество до четырех шайб. Российская команда ответила голевым дублем Сергея Арекаева - 4:2. Однако в концовке белорусы еще трижды поразили ворота гостей. Седьмую шайбу в матче в ворота россиян забросил под занавес периода Александр Лукашенко - 7:3.

В заключительные двадцать минут игры команда Президента Беларуси постаралась уверенно сыграть в обороне и добилась двенадцатой победы в финале Рождественского турнира. В активе главы государства в финальном матче гол и две результативные передачи.

Лучшими игроками решающей игры стали Сергей Арекаев (Россия) и Игорь Брикун (Беларусь). Призы хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Обе команды уверенно выступили на предварительной стадии соревнований. Ледовая дружина главы государства обыграла соперников из Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7, Балтии - 9:3. В полуфинале белорусы были сильнее команды ОАЭ - 10:5.

Российская команда также одержала три победы: над Швейцарией - 9:0, Словакией - 4:1 - и в 1/2 финала обыграла Финляндию - 5:2. Во время церемонии награждения на Рождественском турнире были определены лучшие игроки по амплуа. Призы хоккеистам вручил Президент Беларуси.

Лучшим вратарем признан Алексей Егоров (Россия), защитником - Даниэль Корсо (Беларусь), нападающим - Тони Макиахо (Финляндия), лучшим бомбардиром турнира стал Павел Белый (Беларусь).

Вместе со взрослыми игроками призы и медали получали и участники "Золотой шайбы": команды "Грифоны", "Сокол" и "Атлант", а лучшие игроки по амплуа получили призы из рук Александра Лукашенко.

Бронзовыми призерами Рождественского турнира стали хоккеисты Финляндии, которые в матче за третье место одолели команду Объединенных Арабских Эмиратов - 6:3. Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 12-й титул победителя этих соревнований. Ранее белорусы становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Российская команда в десятый раз завоевала серебряные награды, а еще трижды праздновала успех на турнире в 2007, 2011 и 2015 годах. Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, выиграв в финале у сборной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Нарушения все-таки были? КГК проверил закупку продуктов в сфере образования в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика