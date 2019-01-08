На 15 лет за убийство матери осужден 47-летний житель Любанского района

Оглашен приговор 47-летнему жителю Любанского района, который в мае расправился над своей матерью в деревне Закальное. Его приговорили к 15 годам колонии и принудительному лечению, сообщает пресс-служба суда.

В мае МВД сообщало о задержании мужчины, которого подозревали в убийстве матери. По версии следствия, он с ножом напал на нее после совместного застолья и ссоры.

«Проявляя особую жестокость нанес женщине не менее 26 ударов ножом и твердым тупым предметом, причинив телесные повреждения, в результате которых последняя, испытывая особые страдания и мучения, скончалась на месте преступления», — сообщается в приговоре.

Мужчину судили по ч.2 ст. 139 УК, за что грозит вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Приговор — 15 лет в колонии усиленного режима, а также принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. С мужчины решено взыскать в пользу потерпевшего (вероятно, родственника убитой) 15 тысяч компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу.