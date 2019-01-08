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Милиция разогнала вечеринку, на которую подростки купили наркотики - теперь одному грозит до 15 лет
09.01.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники милиции задержали в Минске двух студентов, которые принесли с собой на вечеринку по случаю дня рождения наркотики. И хотя подростки не успели употребить, теперь им грозят серьезные сроки,
По данным милиции, 5 января двое парней возрастом 18 и 19 лет приехали на день рождения к 16-летней подруге. При себе у младшего был один грамм гашиша, а у второго — два грамма психотропного вещества «мефедрон».
«Последний пояснил, что должен был разделить имеющийся наркотик с другими участниками праздника, в том числе и с именинницей», — рассказали в ГУВД.
Парней задержали прежде, чем они употребили наркотики. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Второму грозит куда более серьезный срок — от 8 до 15 лет колонии согласно ч. 3 ст. 328 УК.
«Сотрудники милиции обращают внимание на тот факт, что данное мероприятие должно было пройти без участия родителей либо кого-то из взрослых, и напоминают родителям об организации досуга своих детей», — подчеркнули в милиции.
Оба молодых человека сейчас находятся в изоляторе временного содержания.
Напомним, в Минске
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Хотя парни и не успели употребить наркотики, но один признался: хотел поделиться.
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