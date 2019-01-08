На мужчину, избившего мальчишку из-за конфликта на спортплощадке в Рогачеве, завели уголовное дело

На мужчину, избившего в начале сентября 12-летнего мальчика во время конфликта на спортивной площадке в Рогачеве, завели уголовное дело за хулиганство. Предварительное расследование закончено, скоро будет суд, сообщают «Сильные новости».

СК, рассмотрев материалы уголовного дела, установил: «Дмитрий Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, используя надуманный повод, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, проявляя бахвальство и пьяную удаль, выражаясь в адрес несовершеннолетнего К., нанес не менее одного удара ногой по туловищу, нанес неустановленное количество ударов руками и ногами по различным частям тела К.».

Напомним, конфликт на спортивной площадке, в результате которого мужчина избил 12-летнего мальчика, буквально разделил небольшой Рогачев на два лагеря. Одни защищали мужчину, который вроде как вступился за сына. Другие не находили никаких оправданий поведению взрослого человека — второй мальчик надолго попал в больницу.

Ребята играли в футбол на детской площадке. В этот момент подошел мужчина с 7-летним сыном и предложил подросткам поиграть в футбол вместе. В результате произошел конфликт: 12-летний подросток ударил 7-летнего мальчика. Мужчина в ответ нанес телесные повреждения подростку.

Мама пострадавшего Даника рассказывала , что ее сына домой привели дети со двора. Ребенок был напуган, в ссадинах, без майки. Родители сразу же обратились в милицию с заявлением.