В Солигорске задержан один из руководителей больницы. Его подозревают в хищениях при закупках

Руководителя среднего звена Солигорской больницы подозревают в служебных хищениях на сумму более 40 тысяч рублей. Это связано с закупкой антисептиков и дезинфицирующих средств, сообщает милиция Минской области.

Сотрудника больницы, который входит в состав комиссии по государственной закупке медицинских товаров, заподозрили в коррупции, а также в сговоре с предпринимателем, который выступал посредником при закупке. Все события датируются январем-июлем 2018-го.

«При организации закупки антисептических и дезинфицирующих средств на 2018 год за счет бюджета были умышленно созданы условия и обеспечена победа нужного субъекта», — сообщил начальник УБЭП областного УВД Владимир Емельянов.

Товар, по данным милиции, можно было купить у других поставщиков на более выгодных условиях. А в итоге закупка обходилась бюджету в разы дороже, утверждают силовики. Согласно материалам дела, после оплаты часть денег выводилась из оборота, сумму похищенного оценивают в более чем 40 тысяч рублей.

«Есть основания считать, что выявленные нарушения не единичны. В данном направлении проводятся дальнейшие проверочные мероприятия», — добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), за что грозит от 5 до 12 лет заключения. Задержаны «фигуранты», то есть несколько человек.