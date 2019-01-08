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Пони, которые бегали по центр Гродно, вернулись к хозяевам. Как они сбежали?
09.01.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Помните пони, которые во вторник, 8 января, Гродно бегают пони. Зоопарк: Это не наши">бегали по центру Гродно? Их фото видели в социальных сетях многие, но чьи животные — никто не мог сказать. К вечеру пони появились уже на привязи на площади Ленина вместе с хозяевами. Те
Оказывается, пони Гоша и Лина приехали в Гродно из Витебска и уже третью неделю катают на площади Ленина горожан. Живут животные в сарае недалеко от центра города. Вечером 8 января пони неожиданно выбили в сарае двери и пошли гулять по городу.
«Пришли к сараю, а двери открыты, — рассказывает работник проката. — Испугались и пошли по следам искать животных. Сколько мы сюда ездим — впервые такой случай. Бежали за ними и у людей спрашивали. Словили только на Ожешко, возле моста. Заставили они нас побегать… Волновались, ведь они могли и машины побить и людей испугать. Но все обошлось. А так пони наши дружелюбные».
Работники проката говорят, что животных не наказывали: отвели к сараю, напоили, накормили и отправились работать.
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Оказывается, пони Гоша и Лина приехали в Гродно из Витебска и уже третью неделю катают на площади Ленина горожан.
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