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Пони, которые бегали по центр Гродно, вернулись к хозяевам. Как они сбежали?

09.01.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Помните пони, которые во вторник, 8 января, Гродно бегают пони. Зоопарк: Это не наши">бегали по центру Гродно? Их фото видели в социальных сетях многие, но чьи животные — никто не мог сказать. К вечеру пони появились уже на привязи на площади Ленина вместе с хозяевами. Те рассказали Hrodna.life, как так получилось, что животные сбежали.


Фото: www.015.by

Оказывается, пони Гоша и Лина приехали в Гродно из Витебска и уже третью неделю катают на площади Ленина горожан. Живут животные в сарае недалеко от центра города. Вечером 8 января пони неожиданно выбили в сарае двери и пошли гулять по городу.

«Пришли к сараю, а двери открыты, — рассказывает работник проката. — Испугались и пошли по следам искать животных. Сколько мы сюда ездим — впервые такой случай. Бежали за ними и у людей спрашивали. Словили только на Ожешко, возле моста. Заставили они нас побегать… Волновались, ведь они могли и машины побить и людей испугать. Но все обошлось. А так пони наши дружелюбные».

Работники проката говорят, что животных не наказывали: отвели к сараю, напоили, накормили и отправились работать.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Оказывается, пони Гоша и Лина приехали в Гродно из Витебска и уже третью неделю катают на площади Ленина горожан.
 
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