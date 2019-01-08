Минздрав: Почти за год в Беларуси зафиксировали 254 случая кори

С конца февраля прошлого года в Беларуси зарегистрированы 254 случая кори. Об этом рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.



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С 20 февраля 2018 года в Беларуси зарегистрировали 254 случая кори.

— Последние случаи — в Минске, среди жителей Украины, которые ехали поездом Киев — Рига и в поезде обнаружили у себя сыпь. Они вышли в Минске, потому что здесь у них знакомые. Скорая их госпитализировала, это мама и ребенок, — отметила Инна Карабан.

Примерно 26% заболевших — дети.

— Около 27% всех заболевших корью имеют сведения о вакцинации. Порядка 73%, получается, не были вакцинированы или вакцинированы не до конца.

Напомним, в соседних странах за последний год наблюдался очень высокий рост заболеваемости корью. По сведениям Европейского бюро ВОЗ, по данным на октябрь зарегистрировано более 60 тысяч случаев кори. В Польше Минздрав заявил, что планирует не пускать в страну людей , не привитых от кори. А в Украине в 2018 году корью заболели почти 50 тысяч человек .