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Минздрав: Почти за год в Беларуси зафиксировали 254 случая кори
09.01.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by
С конца февраля прошлого года в Беларуси зарегистрированы 254 случая кори. Об этом рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
С 20 февраля 2018 года в Беларуси зарегистрировали 254 случая кори.
— Последние случаи — в Минске, среди жителей Украины, которые ехали поездом Киев — Рига и в поезде обнаружили у себя сыпь. Они вышли в Минске, потому что здесь у них знакомые. Скорая их госпитализировала, это мама и ребенок, — отметила Инна Карабан.
Примерно 26% заболевших — дети.
— Около 27% всех заболевших корью имеют сведения о вакцинации. Порядка 73%, получается, не были вакцинированы или вакцинированы не до конца.
Напомним, в соседних странах за последний год наблюдался очень высокий рост заболеваемости корью. По сведениям Европейского бюро ВОЗ, по данным на октябрь зарегистрировано более 60 тысяч случаев кори. В Польше Минздрав заявил, что
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С конца февраля прошлого года в Беларуси зарегистрированы 254 случая кори. Об этом рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава...
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