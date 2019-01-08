|
Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто
09.01.2019 11:58 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто, сообщила журналистам консультант управления медицинской экспертизы главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Ирина Болдырева, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, изменения коснулись пациентов со злокачественными образованиями. По новому перечню противопоказанием являются только злокачественные образования 4-й клинической группы (люди, которые нуждаются в паллиативной помощи) без каких-либо условий допуска. Ранее среди противопоказаний были злокачественные образования на любой стадии, к управлению пациенты допускались только после лечения и на основании заключения врача-онколога при условии ремиссии.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто, сообщила журналистам консультант управления медицинской экспертизы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)