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Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто

09.01.2019 11:58 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто, сообщила журналистам консультант управления медицинской экспертизы главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Ирина Болдырева, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, изменения коснулись пациентов со злокачественными образованиями. По новому перечню противопоказанием являются только злокачественные образования 4-й клинической группы (люди, которые нуждаются в паллиативной помощи) без каких-либо условий допуска. Ранее среди противопоказаний были злокачественные образования на любой стадии, к управлению пациенты допускались только после лечения и на основании заключения врача-онколога при условии ремиссии.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав расширил возможность допуска к управлению авто, сообщила журналистам консультант управления медицинской экспертизы...
 
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