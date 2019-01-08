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До -21°С ожидается в Беларуси 10 января

09.01.2019 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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До -21°С ожидается в Беларуси 10 января
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица и до 21 градуса мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-21 градус. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег, гололедица и до 21 градуса мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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