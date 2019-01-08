Брестчина в советский период

Во время Великой Отечественной войны Брестчина понесла огромные людские и материальные потери. Гитлеровцы сожгли и разрушили в крае 148 городов и сёл, все промышленные предприятия, вывезли технику и инвентарь из колхозов, разграбили объекты соцкультбыта. За три года оккупации, особенно при отступлении, были разрушены все промышленные предприятия Бреста, в т. ч. 2 электростанции, хлебозавод, 11 хлебопекарен, 6 мельниц, ликёро-водочный и пивоваренный заводы, мясокомбинат и другие предприятия. 20 тысяч крестьянских семей остались без крова.

Для того, чтобы поднять область из руин и пепла, потребовались поистине героические усилия. Неоценимую помощь в восстановлении народного хозяйства оказали другие республики Советского Союза. За первую послевоенную пятилетку на Брестчине полностью было восстановлено транспортное движение, отстраивались и создавались промышленные предприятия, был восстановлен довоенный уровень производства.

Развитие промышленности

Промышленность Брестчины в послевоенное время была представлена небольшими артелями, которые занимались производством мебели, обуви, швейных изделий и др. К концу 1950-х гг. появились новые отрасли: судостроительная, литейная, трикотажная, топливная, строительных материалов.

Особенностью в этот период были ускоренные темпы развития энергетики, машиностроения, химической промышленности.

В 1970-1980-е гг. на Брестчине продолжилось активное внедрение научно-технических достижений в разных сферах жизнедеятельности, совершенствовались механизмы и методы управления, продолжилось строительство новых предприятий, реконструировались действующие. В 1987 г. на Брестчине действовало 182 производственных объединений и промышленных предприятий. В г. Бресте работали более 30 промышленных предприятий, из них 14 – союзного и республиканского значения. За годы XI пятилетки промышленный потенциал города вырос в 1,7 раза. Предприятия города экспортировали продукцию в 41 страну мира.





Энергетика

Необходимым условием обновления и дальнейшего развития народного хозяйства являлось возрождение и развитие энергетической базы. Одной из крупнейших ТЭЦ нашей области являлась Брестская. Она была восстановлена в 1948 г., реконструирована в 1957 и 1959 гг.

После окончания войны была восстановлена ТЭЦ в г. Пинске. В 1960-е гг. завершилось строительство второй очереди теплоэлектроцентрали. 18 мая 1962 г. Пинская ТЭЦ была включена в единую энергетическую систему Беларуси.

В 1958 г. на Брестчине началось строительство Берёзов-

ской ГРЭС. От установки первой колонны до пуска в ночь с 28 на 29 декабря 1961 г. первого блока прошло всего 10 месяцев. В 1967 г. досрочно включился в работу последний шестой блок. Станция достигла проектной мощности ­ почти миллиона киловатт. Это было в восемь раз больше, чем вырабатывали до войны все электростанции республики. Одновременно вырос новый город энергетиков – Белоозёрск.

Машиностроение

Активное индустриальное возрождение на Брестчине началось в 1960-1970-е годы. В общественном разделении труда в первую очередь Брест и другие города края стали выступать как города развитого машиностроения.

В 1951 г. в г. Бресте был создан механический завод, на базе которого затем было налажено производство газовых плит. В 1959 г. он был переименован в Брестский завод газовой аппаратуры со специализацией по производству газовых плит, газовых колонок, промышленных горелок и запасных частей к газовой аппаратуре. «Брестгазоаппарат» стал одним из крупнейших предприятий республики.

В г. Барановичи был построен завод автоматических линий для заводов автомобильной, тракторной промышленности и сельскохозяй-

ственного машиностроения. Специфической особенностью этих изделий являлось полнейшее отсут-

ствие серийности. Завод был рассчитан на выпуск 1000 штук специальных и агрегатных станков и 35 комплектов автоматических линий.

Одним из старейших предприятий г. Пинска являлся судостроительно-судоремонтный завод. Он был открыт в 1885 г. С 1959 г. на заводе было начато строительство буксирных и грузовых судов, а с 1960 г. – служебных разъездных теплоходов и буксиров толкачей. В городе появился завод по производству узлов для автоматических линий.

В г. Кобрине в 1940 г. была открыта машинно-тракторная мастерская, возобновила свою деятельность в сентябре 1944 г., а с 1972 г. это уже завод, специализировался на ремонте грузовых автомобилей ГАЗ всех модификаций.

В г. Лунинце в первой половине 1970-х гг. был построен завод электродвигателей, предприятие по ремонту мелиоративных экскаваторов.

Приборостроение

Одной из основных быстрорастущих отраслей машиностроения являлось приборостроение. В 1965 г. в г. Бресте был построен завод электроизмерительных приборов. На нём производились электронно-вычислительные машины 3-го поколения. В 1981 году было освоено производство новой ЭВМ ЕС-1035 и некоторых других сложных изделий вычислительной техники. В 1985 г. завод выпустил первую партию стереофонических магнитол «Берестье-004 стерео».

Предприятием всесоюзного значения стал Брестский электроламповый завод. Строительство его велось в 1962-1966 гг. В 1966 г. в цехах была установлена первая линия, которая выпустила первые лампы. В период своего подъёма завод выпускал свыше 250 млн лампочек 34 наименований в год. В 10-й пятилетке было освоено производство автомобильных ламп.

Лёгкая промышленность

В г. Барановичи во второй половине 1940-х годов была открыта трикотажная артель «Коммунарка». 8 августа 1944 г. на базе швейной мастерской была основана швейная фабрика. В 1975 г. она вместе с Новогрудской швейной фабрикой вошла в состав Барановичского швейного объединения.

В г. Кобрине в 1944 г. была открыта швейная мастерская-артель «Соц-труд». В 1956 г. артель переименовали в швейную фабрику. В 1945 г. в г. Бресте возобновила свою деятельность артель «Новый путь». В 1960 г. на её базе была создана фабрика «Индпошиводежда».

В 1947 г. в г. Бресте начала работу текстильно-трикотажная артель «Путь социализма». В декабре 1960 г. на базе артели была открыта трикотажная фабрика.

22 марта 1966 г. в Бресте начались реконструкция и монтаж оборудования под фабрику верхнего трикотажа. В феврале 1986 г. она была переименована в Брестскую исследовательско-экспериментальную фабрику верхнего трикотажа. В ноябре 1991 г. она стала Брестской арендной промышленно-торговой фирмой «Элма».

В г. Пинске в начале 1960-х годов вступил в строй крупнейший в республике комбинат верхнего трикотажа.

В 1963 г. в г. Барановичи был заложен первый камень в фундамент будущего хлопчатобумажного комбината, гиганта лёгкой промышленности республики.

Брестский чулочный комбинат – одно из крупнейших предприятий лёгкой промышлености БССР, специализировался на выпуске чулочно-носочных изделий. Был сдан в эксплуатацию в 1968 г. Согласно статистике, каждый 8-й житель страны покупал изделия Брестского чулочного комбината.

Брестский ковровый комбинат вступил в эксплуатацию в 1960 г. В 1965 г. был построен новый производственный корпус, оснащённый оборудованием с новой технологией производства. Мощность составляла 1.6 млн. ковров в год.

Первые шаги были сделаны в развитии химической отрасли. В г. Бресте было начато строительство завода бытовой химии.

Пищевая промышленность

В структуре промышленности Брестской области 27 % приходилось на пищевую промышленность.

Гигантом пищевой промышленности края стал Жабинковский сахарный завод, построенный в 1960-1963 гг. Ежесуточно на заводе перерабатывалось 22 тысячи центнеров сахарной свеклы (1970-е гг.).

Из молочных предприятий – молочный завод в г. Бресте, г. Пинске (в смену перерабатывал 120 тонн молока). Выпуск продукции Лунинецкого завода масла и сухого молока составлял 2,5 тонн сухого обезжиренного молока в смену.

На Кобринском консервном заводе был освоен выпуск продукции 80 наименований. Малоритский овощесушильный завод выпускал 70 наименований продовольственной продукции.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство Брестской области специализировалось на животноводстве мясомолочного направления. Основы аграрной политики были заложены на мартовском 1965 г. Пленуме ЦК КПСС, определившем основные пути интенсификации сельского хозяйства: специализация и концентрация, механизация и мелиорация.

В 1966 г. по сравнению с 1945 г. посевная площадь увеличилась на 247,2 тыс. гектаров или на 47 %, в том числе посевы технических культур – в 4,9 раза.

Большие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве области в годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.). Валовое производство продукции колхозов и совхозов выросло более, чем на 20%.

В годы десятой пятилетки на Брестчине насчитывалось шесть орденоносных колхозов. Среди них колхоз «Оснежицкий» Пинского района, «Советская Белоруссия» Каменецкого района, «Октябрь» Ляховичского района, «Советский пограничник» Брестского района и колхоз «Заря коммунизма» Ивановского района, совхоз «Малеч» Берёзовского района.

В 1967 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Брестская область за достигнутые успехи была награждена орденом Ленина. За годы десятой пятилетки плеяда Героев Социалистического Труда в области пополнилась до 59 человек.

На Брестчине строились крупные животноводческие комплексы с полной механизацией и автоматизацией. В области были созданы 62 животноводческих комплекса по выращиванию крупного рогатого скота, мяса, птицы.

В 1988 г. на Брестчине насчитывалось 367 хозяйств, их рентабельность составляла 34%.

Транспорт

В Брестской области были представлены все виды современного транспорта, кроме морского: воздушный, речной, автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Реконструированный Днепровско-Бугский канал соединил республику с Украиной и Польшей. Трубопроводный транспорт обеспечил поступление из России природного газа и нефти. Воздушный транспорт используется сейчас в основном для международных перевозок. В г. Бресте был построен крупный современный аэропорт.

Развитие и коренная реконструкция произошли на Брестских железнодорожных магистралях. Было реконструировано паровозное депо Брест-Восточный, построено вагонное депо Барановичи-Центральные.

На второе место по объёму грузооборота и на первое по перевозкам пассажиров вышел автомобильный транспорт. В этом большую роль сыграли реконструкция важнейшей для области автомагистрали Брест-Минск-Москва, интенсивное строительство дорог с твёрдым покрытием.

Здравоохранение

После войны восстанавливалась система здравоохранения. Были ликвидированы эпидемии инфекционных заболеваний, проведено массовое санитарное обследование населения. Уже к 1949 г. полностью была восстановлена сеть медицинских учреждений, которые обеспечивались необходимым оборудованием.

В 1964 г. было введено в строй типовое здание родильного дома в г. Бресте. Были открыты кожный и психоневрологический диспансеры, начато строительство областной больницы на 800 мест и поликлиники на 1200 посещений. В 1970-е гг. было запроектировано строительство областной санэпидстанции и медучилища на 100 мест.

В 1987 г. в городах и сёлах Брестской области действовали 130 больниц и диспансеров, более 1000 амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, других медицинских учреждений.

Образование

В 1949-1950 учебном году начался переход ко всеобщему обязательному семилетнему образованию. С 1964 г. школы были переведены на десятилетний срок обучения. Восстанавливалось и развивалось среднее специальное образование. В системе высшего образования области можно отметить Брестский педагогический институт и Брестский инженерно-строительный институт. Различными видами обучения в Брестской области в 1986 г. было охвачено более 559 000 человек. Среднее образование получили 225000 юношей и девушек, каждый третий - специальность. Высшие учебные заведения подготовили 1,7 тысячи специалистов, средние специальные – 6,2 тысячи человек.

Культура

Культурная жизнь Брестчины советского периода включала разные направления.

В апреле 1945 г. появилось решение Брестского областного Совета депутатов трудящихся «Об открытии Брестского областного краеведческого музея в г. Бресте». 22 июня 1957 г. была открыта его экспозиция. В 1956 г. был открыт музей обороны Брестской крепости. В г. Кобрине был открыт военно-исторический им. А.В. Суворова (1946 г.).

Государственный театр в г. Бресте открыл сезон в 1945 г. Настоящую славу и признание театру принёс спектакль «Брестская крепость». Коллективу была присуждена премия Ленинского комсомола Белоруссии.

В 1953 г. в областном центре работали три кинотеатра на 900 мест. Для читателей были открыты областная библиотека, 44 город-

ские библиотеки, 44 библиотеки при учреждениях и предприятиях.

В 1948 г. в г. Бресте был восстановлен городской парк. В 1969 г. он был занесён в Книгу почёта всесоюзного смотра парков.

В период подготовки к Всебелорусской декаде в 1962 г. были созданы 12 новых кружков самодеятельности. Впервые в 1965 г. в Бресте был проведён смотр художественной самодеятельности по жанрам. В нём принимали участие свыше 1600 человек.

Среди наиболее известных поэтов и писателей 1950-1960-х гг. можно отметить Александра Овечкина, Михаила Луконина, Николая Засима, Владимира Колесника. В 1970-е гг. состоялся творческий рост молодых авторов Ивана Арабейки, Михаила Прокоповича, Николая Олехновича, Владимира Яговдика. Начинают свой путь в Брестском литературном объединении Владамир Гниломёдов, Алесь Розанов, Ярослав Пархута, Алесь Каско и другие. В 1981 г. было создано Брестское отделение Союза писателей БССР, организатором которого был Владимир Колесник.

В 1971 г. создана Брестская областная организация Белорусского союза художников.

Физкультура и спорт

После войны в наиболее крупных городах были открыты спортивные школы для молодёжи, обновили свою работу спортивные общества. Славная страница в летописи белорусского спорта связана с именем брестчанина Сергея Макаренко. В 1960 г. на Олимпийских играх в г. Риме в соревнованиях на каноэ-двойках завоевал золотую медаль, первую в истории спорта Белоруссии.

В 1960-е гг. традиционными стали спортивные праздники. В 1965 г. было положено начало массовым туристическим походам по местам революционной, боевой и трудовой славы. Массовыми были соревнования по футболу среди дворовых команд детей-подростков.

В 1970-1980-х гг. большое внимание стало уделяться подготовке и обучению физкультурных кадров. В 1971 г. был построен первый бассейн в г. Бресте. На ХХІІ Олимпийских играх в г. Москве в 1980 г. Борис Исаченко стал серебряным призёром по стрельбе из лука.

Брестчина стала родиной многих известных людей. Среди них особое место принадлежит Петру Ильичу Климуку – космонавту, дважды Герою Советского союза. В Бресте установлен бронзовый бюст Петра Климука. На родине космонавта, в д. Комаровка (теперь — Томашовка) в 1978 году был открыт музей космонавтики в местной средней школе.

Подготовил Валерий ГАПЕЕВ.

Фото БелТА.