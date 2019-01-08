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Праздник Нового года в Чигиринке: оригинально и весело

09.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Праздник Нового года в Чигиринке: оригинально и весело

Чигиринка готовилась к встрече Нового года уже давно. Ощущалось новогоднее настроение в праздничной суете, покупках, разговорах,делах.

Сама Зимушка-зима помогала  прихорашивать старушку-деревушку: припорошила дорожки снежком, нахлобучила снежные шапки на заборы и дома, посеребрила ветки деревьев и кустарников под окнами домов, как раз там и посадили многие чигиринцы елочки, чтобы зимой не беспокоить лес. Под Новый год они засверкали гирляндами огней прямо на улицах деревни.

Особая атмосфера царит на нашем озере: целый аэродром для саней Деда Мороза приготовила Зимушка – зима. Впечатляет размах. А как манит рыбаков и хоккеистов!..

К встрече гостя дорогого в нашем клубе все готово!

Недаром целый месяц, не переставая,  работала Фабрика Деда Мороза. Она объединила всех :детей и родителей, учителей и учеников, стариков и малышей- каждый внес свою лепту. Если бы кто заглянул в окошка клуба, то воочию увидел бы  знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»: кто-то режет, кто-то шьет, кто-то танцует, а кто-то поет. Душа радуется!

Все при деле.

И вот настал долгожданный день…

В праздничном клубе стоит тишина, пахнет хвоей, в воздухе  чувствуется волнение, хочется говорить шепотом.

Елка разместилась в центре зала и, как барышня в праздничном наряде, стоит гордо, с пониманием своей избранности и значимости момента. Наверное, она тоже волнуется и, если бы можно было, то обязательно сама что-нибудь поправляла в наряде в ожидании гостей.  Но она и так очень хороша!.

Спокойная музыка в зале завораживает и создает гостеприимную обстановку.

Чигиринцы, в праздничных нарядах, ровно в назначенное время начинают заполнять зал, стараясь не нарушить  обстановку, занимают места в зале. Ведь  вот-вот прибудет хозяин праздника- Дед Мороз.

И вдруг, шквал радости влетел в зал и заполнил его в один миг. Веселые шутки, радостные песни, громкая музыка приподняли не только настроение, но и, казалось, мы все немножко взлетели в этом вихре праздника.

И понеслось веселье… В зале уже нет свободных мест, многие стоят, а гости прибывают и прибывают, некоторые в карнавальных костюмах, что очень украсило праздник.

А вот и он — Дед Мороз, вместе со Снегурочкой (в этой роли выступает семейная пара из многодетной семьи) поздравляет гостей и желает счастья и радости в Новом году, успехов, здоровья и много-много  свободного времени для исполнения всех планов.

Но праздник хотят испортить «темные силы»: Бабки-Ежки  каждый год пробуют «насолить» Деду Морозу, но, как всегда бывает, совместными усилиями они побеждены. Добро, счастье, улыбки , смех вновь заполняют зал. Всех гостей объединяет новогодний хоровод , который состоит из нескольких цепочек гостей.

 Пусть будет так и в вашей жизни, дорогие односельчане: добро победит зло,уныние и скуку.

Лото, аттракционы, игры и танцы продолжались  чередой до самого утра. Желающих поучаствовать в них было очень много, но ,благодаря организаторам праздника, каждый получил в подарок сувенир и массу положительных эмоций, которые, я думаю, помогут в новом году идти с оптимизмом по жизни.

Праздник удался на славу. Всю ночь веселье наполняло нашу деревушку.

Будьте счастливы, земляки! Здоровья вам и успехов. Любви и  порядка в семье. Счастья в детях. Здравствуй 2019 год!

Впечатления записала секретарь Деда Мороза Ирина ЧИРИЧЕНКО.

 
 
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Чигиринка готовилась к встрече Нового года уже давно. Ощущалось новогоднее настроение в праздничной суете, покупках, разговорах,делах. Сама Зимушка-зима...
 
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