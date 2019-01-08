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Милиция Гродно проводит проверку по скандальному сбору средств на лечение маленькой Маргариты Османовой
09.01.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
В последнее время в местных СМИ и пабликах активно обсуждается вопрос о сборе денег на лечение юной жительницы Гродно Маргариты Османовой. У девочки — сверхтяжелое течение приобретенной трехростковой апластической анемии. Ребенка лечили в Боровлянах, но в какой-то момент родители решили обратиться за помощью в клиники за рубежом — и начали сбор средств на трансплантацию костного мозга.
Историю о сборе средств для маленькой Маргариты и скандала, возникшего на его фоне,
Скандал набирал обороты. Откликнувшиеся на беду люди стали переживать, что их перечисления могут быть использованы не по назначению — и обратились с коллективным заявлением в милицию.
— По поступившему коллективному обращению Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка. На сегодняшний день вопрос о наличии состава какого-либо противоправного деяния в действиях родителей не стоит, —
Семья Османовых не скрывает: лечение в Боровлянах было бесплатным, сегодня девочка наблюдается в польской клинике, своих денег на приемы там хватает. С благотворительного счета деньги родители не снимали, сообщает СТВ, и в ближайшее время планируют перевести их деткам, которые остро нуждаются в поддержке.
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Милиция Гродно проводит проверку по скандальному сбору средств на лечение маленькой Маргариты Османовой
Откликнувшиеся на беду люди стали переживать, что их перечисления могут быть использованы не по назначению - и обратились с коллективным заявлением в милицию.
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