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Милиция Гродно проводит проверку по скандальному сбору средств на лечение маленькой Маргариты Османовой

09.01.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В последнее время в местных СМИ и пабликах активно обсуждается вопрос о сборе денег на лечение юной жительницы Гродно Маргариты Османовой. У девочки — сверхтяжелое течение приобретенной трехростковой апластической анемии. Ребенка лечили в Боровлянах, но в какой-то момент родители решили обратиться за помощью в клиники за рубежом — и начали сбор средств на трансплантацию костного мозга.


Историю о сборе средств для маленькой Маргариты и скандала, возникшего на его фоне, рассказывал телеканал СТВ. В июне в банке был открыт благотворительный счет. Волонтеры создали группы в социальных сетях и в мессенджере, занимались сбором средств и в местном благотворительном центре «Пора», а также в Гродненском благотворительном обществе. 250 тысяч долларов неравнодушными белорусами были собраны за 4 месяца. Деньги собирали на операцию в израильской клинике, однако потом стало известно, что клиника ребенка не примет. А 26 октября 2018 года на сайте Гродненского благотворительного общества появилась следующая информация: «Сбор средств на лечение Османовой Маргариты официально остановлен. Причина — утрата доверия к семье Османовых. Также Гродненское общество рекомендует воздержаться от перечисления средств на лечение Маргариты Османовой».


Скандал набирал обороты. Откликнувшиеся на беду люди стали переживать, что их перечисления могут быть использованы не по назначению — и обратились с коллективным заявлением в милицию.

— По поступившему коллективному обращению Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка. На сегодняшний день вопрос о наличии состава какого-либо противоправного деяния в действиях родителей не стоит, — сообщили в УВД.

Семья Османовых не скрывает: лечение в Боровлянах было бесплатным, сегодня девочка наблюдается в польской клинике, своих денег на приемы там хватает. С благотворительного счета деньги родители не снимали, сообщает СТВ, и в ближайшее время планируют перевести их деткам, которые остро нуждаются в поддержке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Откликнувшиеся на беду люди стали переживать, что их перечисления могут быть использованы не по назначению - и обратились с коллективным заявлением в милицию.
 
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