«В сезон гриппа можно отказаться от рукопожатий». В Беларуси фиксируют единичные случаи гриппа

В Беларуси начали регистрировать случаи гриппа, но уровень заболеваемости и гриппом, и острыми респираторными вирусными инфекциями пока на низком уровне. Как складывается ситуация с сезонными болезнями и как спастись от гриппа и простуды, рассказали специалисты Минздрава Беларуси.



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— Уровень заболеваемости ОРВИ сейчас на низком уровне, ситуация почти полностью повторяет прошлогодний сезон, — рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Обычное время, когда эти болезни фиксируются чаще всего, — с начала января и до конца марта, а иногда и весь апрель.

— Несмотря на то, что пока уровень заболеваемости низкий, уже начали регистрировать случаи гриппа. Это спорадические случаи, в основном грипп со штатами А (H1N1) і А (H3N2), — отметила Инна Карабан.

Медики отмечают, что в четырех странах зафиксировали локальные вспышки: в Греции, Латвии, Словакии, Узбекистане. Еще пять стран — Исландия, Норвегия, Португалия, Турция и Швеция — сообщили о широкой активности гриппа.

В Беларуси случаи гриппа фиксируют у непривитых людей.

Что касается ОРВИ, то в нашей стране регистрируют около двух миллионов эпизодов этой болезни в год, на зиму приходится примерно треть от всех случаев. По большей части речь идет об обычной простуде. Каждый год регистрируют чуть менее 50 тысяч тяжелых пневмоний, которые часто могут быть осложнениями ОРВИ.

— По результатам прошлого сезона ни одной тяжелой пневмонии не было у людей вакцинированных, — отмечают медики.

Самый эффективный способ защиты от гриппа — вакцинация, но сезон прививок закончился 1 декабря.

По данным Минздрава, в Беларуси прививки от гриппа есть у 40,6% населения, есть группы риска, где вакцинированных может быть до 75%, а то и 95%. Прививками охвачены около 50% детей.

— Когда количество вакцинированных 20% и выше — это уже хорошая иммунологическая прослойка. В Беларуси эта прослойка уже сильно выше, то есть, мы специфически неплохо защищены. Если и случится эпидемический объем заболеваемости, то люди, которые себя защитили прививками, не будут участвовать в эпидемии, — отметила Инна Карабан.

Грипп — воздушно-капельная инфекция, а значит, нужно помнить о профилактике. Особенно людям, которые часто ездят в другие страны.

— Кто не привит: постоянно мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, больше гулять на свежем воздухе, потому что вирусы гриппа очень активно распространяются именно в сухом помещении, не распространяются во влажном и свежем воздухе. Лучше, чтобы температура дома была максимум 20 градусов, плюс проводите влажную уборку. Слизистую оболочку носа надо держать всегда во влажном состоянии, потому что именно слизь защищает от проникновения вируса в клетки, — говорят медики.

Надевать маски для защиты от вирусов имеет смысл только тем, кто уже заболел сам — чтобы защитить окружающих. Но это имеет смысл делать лишь в помещениях.

— На улице носить маски совершенно никому не нужно. А если заболевший человек все-таки не остался дома, а пошел на работу, конечно, в помещении ему нужно носить маску. Но он должен помнить, что ее нужно очень часто менять, иначе можно заразиться снова вирусами с маски. В офисах в сезон гриппа и простуд не стоит передавать друг другу мобильные, ручки. Мужчины в сезон гриппа могут отказаться от рукопожатий. Это тоже один из основных факторов передачи вируса, — добавляют представители Минздрава.