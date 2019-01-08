В Солигорске трех человек осудили за смерть тракториста от случайного удара током

4 января были осуждены трое работников Солигорского ПМК за смерь коллеги-тракториста от удара током. Во время работы на объекте мужчина задел стрелой линию электропередачи. О приговоре сообщает пресс-служба суда.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Известно, что осенью 2017-го на строительном объекте в поселке Заозерный 56-летний тракторист Солигорского предприятия мелиоративных систем выполнял работы по отводу поверхностных вод. Управляя краном-манипулятором, он задел линию электропередачи и был смертельно поражен током.

Трех сотрудников предприятия (начальника участка, а также главного и ведущего инженеров) судили за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Их обвиняли в том, что допустили к работе не обученного для этого человека и без наряда-допуска.

Ведущего инженера приговорили к 4 годам лишения свободы в условиях поселения. На ограничение свободы без направления в исправительное учреждение осуждены начальник участка — 2,5 года, и главный инженер — 2 года.

Кроме того, фигурантам запрещено занимать определенные должности сроком от двух до пяти лет.

Известно, что суд решил взыскать с предприятия в пользу потерпевших денежную компенсацию морального вреда. Сумма не сообщается.