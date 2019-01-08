ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За новогодние и рождественские праздники белорусскую границу пересекли почти 900 тысяч человек

09.01.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единиц транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Наиболее популярным стало польское направление — его пересекло 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта, на втором месте литовское — 252 325 человек и 84 935 единиц транспорта. Более скромные цифры на украинском и латвийском направлениях — 204 046 граждан и 47 999 единиц транспорта, 32 809 человек и 15 435 единиц транспорта соответственно.

Лидерами среди пересекающих границу стали граждане Беларуси — 481 991 человек, на втором месте — граждане России — 156 414 человек. Замыкают тройку лидеров граждане Украины — 109 821 человек.

95 082 граждан за этот период оформлено в Национальном аэропорту Минск, в том числе 4175 — в безвизовом порядке. 110 105 граждан воспользовались для заграничных поездок железнодорожным транспортом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее популярным стало польское направление - его пересекло 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта, на втором месте литовское - 252 325 человек и 84 935 единиц...
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздник Нового года в Чигиринке: оригинально и весело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика