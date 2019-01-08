За новогодние и рождественские праздники белорусскую границу пересекли почти 900 тысяч человек

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единиц транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Наиболее популярным стало польское направление — его пересекло 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта, на втором месте литовское — 252 325 человек и 84 935 единиц транспорта. Более скромные цифры на украинском и латвийском направлениях — 204 046 граждан и 47 999 единиц транспорта, 32 809 человек и 15 435 единиц транспорта соответственно.

Лидерами среди пересекающих границу стали граждане Беларуси — 481 991 человек, на втором месте — граждане России — 156 414 человек. Замыкают тройку лидеров граждане Украины — 109 821 человек.

95 082 граждан за этот период оформлено в Национальном аэропорту Минск, в том числе 4175 — в безвизовом порядке. 110 105 граждан воспользовались для заграничных поездок железнодорожным транспортом.