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За новогодние и рождественские праздники белорусскую границу пересекли почти 900 тысяч человек
09.01.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by
С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единиц транспорта. Об этом
Наиболее популярным стало польское направление — его пересекло 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта, на втором месте литовское — 252 325 человек и 84 935 единиц транспорта. Более скромные цифры на украинском и латвийском направлениях — 204 046 граждан и 47 999 единиц транспорта, 32 809 человек и 15 435 единиц транспорта соответственно.
Лидерами среди пересекающих границу стали граждане Беларуси — 481 991 человек, на втором месте — граждане России — 156 414 человек. Замыкают тройку лидеров граждане Украины — 109 821 человек.
95 082 граждан за этот период оформлено в Национальном аэропорту Минск, в том числе 4175 — в безвизовом порядке. 110 105 граждан воспользовались для заграничных поездок железнодорожным транспортом.
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Наиболее популярным стало польское направление - его пересекло 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта, на втором месте литовское - 252 325 человек и 84 935 единиц...
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