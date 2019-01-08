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Пинские синоптики рассказали о скором отступлении морозов

09.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Пинские синоптики рассказали о скором отступлении морозов

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинского района и города Пинска наблюдалась очень холодная погода с незначительными осадками. Среднесуточная температура воздуха составила -9ºС, что 6ºС ниже средних многолетних значений.

По состоянию 9 часов утра 9 января температура воздуха составляла -11,3 градуса, атмосферное давление – 743 мм рт.ст. относительная влажность – 91%, высота снежного покрова на метеоплощадке – 3 см, а температура воды в Припяти составляла 0,2ºС.

Сегодня ночью местами пройдет небольшой снег, завтра днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью ожидается -9…-14ºС, при прояснениях мороз усилится до -15…-18ºС, максимальная температура воздуха днем составит -7…-12ºС.

В пятницу, 11 января, существенных осадков не ожидается, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15ºС, при прояснениях до -20ºС, днем -6…-11ºС.

в субботу, 12 января, ночью и утром на большей части территории Пинского района и города Пинска, а днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, в отдельных районах слабая метель. Местами образуется слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер западной четверти, 5-10, с порывами до 14 м/с, ночью местами порывы ветра достигнут до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -8…-13ºС, днем столбик термометра поднимется до значений -3…+2ºС.

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« Утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса среди сельских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления Пинского района по решению вопросов жизнеобеспечения населения
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