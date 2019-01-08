Подведены итоги акции-конкурса “Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота”Всего в акции-конкурсе приняли участие: 80 городских школ с общим числом учащихся более 800 человек; 138 городских школ с общим числом учащихся до 800 человек; 128 сельских школ с общим числом учащихся более 80 человек; 101 сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек. Победителями в каждой номинации признаны учреждения образования, сдавшие за период с 15 сентября 2018 года по 10 ноября 2018 года наибольшую массу макулатуры в расчете на одного учащегося (кг на одного человека) среди учреждений образования своей категории. Для определения победителей учтена масса макулатуры, которая была собрана и передана учреждением образования в организации, осуществляющие заготовку и (или) использование отходов бумаги и картона, в период с 15 сентября 2018 года по 15 ноября 2018 года на основе документов, подтверждающих сдачу макулатуры. Конкурсная комиссия определила победителями: В номинации «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек»: первое место – ГУО «Вежновская базовая школа» (61,5 кг макулатуры на одного учащегося), второе место – ГУО «Почаевичская детский сад – начальная школа Чашникского района» (37,1 кг макулатуры на одного учащегося), третье место – ГУО «Заболотский УПК детский сад – базовая школа» (31,7 кг макулатуры на одного учащегося). В номинации «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся более 80 человек»: первое место – ГУО «Пашковский УПК детский сад – базовая школа» (37,4 кг макулатуры на одного учащегося), второе место – ГУО «Ананичский УПК детский сад – средняя школа» (22,5 кг макулатуры на одного учащегося), третье место – ГУО «Людвиновская средняя школа» (18,2 кг макулатуры на одного учащегося). В номинации «Лучшая городская школа с общим числом учащихся до 800 человек»: первое место – ГУО «Средняя школа № 9 г. Витебска» (20,6 кг макулатуры на одного учащегося), второе место – ГУО «Гомельский городской лицей № 1» (20,2 кг макулатуры на одного учащегося), третье место – ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос» (19,7 кг макулатуры на одного учащегося). В номинации «Лучшая городская школа с общим числом учащихся более 800 человек»: первое место – ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи» (18,5 кг макулатуры на одного учащегося), второе место – ГУО «Средняя школа №1 г. Лиды» (14,1 кг макулатуры на одного учащегося), третье место – ГУО «УПК ясли сад – средняя школа № 24 г. Борисова» (12,5 кг макулатуры на одного учащегося). Посмотреть результаты акции-конкурса: 10 первых мест по всем номинациям Поздравляем победителей! И благодарим всех участников! Каждая из двенадцати школ-победительниц получает в награду НОУТБУК HP Laptop 17/PentSilverN5000quad и диплом победителя. Все учреждения образования, которые выполнили условия участия в акции-конкурсе, получают дипломы за участие в акции-конкурсе. Дипломы будут отправлены в адрес учреждений образования почтой.