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Подведены итоги акции-конкурса “Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота”

09.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Подведены итоги акции-конкурса “Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота”Всего в акции-конкурсе приняли участие: 

80 городских школ с общим числом учащихся более 800 человек;

138 городских школ с общим числом учащихся до 800 человек;

128 сельских школ с общим числом учащихся более 80 человек;

101 сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек.

Победителями в каждой номинации признаны учреждения образования, сдавшие за период с 15 сентября 2018 года по 10 ноября 2018 года наибольшую массу макулатуры в расчете на одного учащегося (кг на одного человека) среди учреждений образования своей категории.  

Для определения победителей учтена масса макулатуры, которая была собрана и передана учреждением образования в организации, осуществляющие заготовку и (или) использование отходов бумаги и картона, в период с 15 сентября 2018 года по 15 ноября 2018 года на основе документов, подтверждающих сдачу макулатуры. 

Конкурсная комиссия определила победителями:  

В номинации «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся до 80 человек»:

первое место – ГУО «Вежновская базовая школа» (61,5 кг макулатуры на одного учащегося),

второе место – ГУО «Почаевичская детский сад – начальная школа Чашникского района» (37,1 кг макулатуры на одного учащегося),

третье место – ГУО «Заболотский УПК детский сад – базовая школа»  (31,7 кг макулатуры на одного учащегося).

В номинации «Лучшая сельская школа с общим числом учащихся более 80 человек»:

первое место – ГУО «Пашковский УПК детский сад – базовая школа» (37,4 кг макулатуры на одного учащегося),

второе место – ГУО «Ананичский УПК детский сад – средняя  школа» (22,5 кг макулатуры на одного учащегося),

третье место – ГУО «Людвиновская средняя школа» (18,2 кг макулатуры на одного учащегося).

В номинации «Лучшая городская школа с общим числом учащихся до 800 человек»:

первое место – ГУО «Средняя школа № 9 г. Витебска» (20,6 кг макулатуры на одного учащегося),

второе место – ГУО «Гомельский городской лицей № 1» (20,2 кг макулатуры на одного учащегося),

третье место – ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос» (19,7 кг макулатуры на одного учащегося).

В номинации «Лучшая городская школа с общим числом учащихся более 800 человек»:

первое место – ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи» (18,5 кг макулатуры на одного учащегося),

второе место – ГУО «Средняя школа №1 г. Лиды» (14,1 кг макулатуры на одного учащегося),

третье место – ГУО «УПК ясли сад – средняя школа № 24 г. Борисова» (12,5 кг макулатуры на одного учащегося).

Посмотреть результаты акции-конкурса: 10 первых мест по всем номинациям  

Поздравляем победителей! И благодарим всех участников!

Каждая из двенадцати школ-победительниц получает в награду НОУТБУК HP Laptop 17/PentSilverN5000quad и диплом победителя. 

Все учреждения образования, которые выполнили условия участия в акции-конкурсе, получают дипломы за участие в акции-конкурсе. Дипломы будут отправлены в адрес учреждений образования почтой.
 
Теги: Витебск
 
 
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Подведены итоги акции-конкурса “Макулатуру – в переработку. Наша забота, а не енота”Всего в акции-конкурсе приняли участие:  80 городских школ с общим числом...
 
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