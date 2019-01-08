Священника в Бегомле лишили сана за «блудные отношения» с прихожанкой. Все встали на его защиту

В ноябре 2018 года в городском поселке Бегомль Докшицкого района открыли новую церковь, которую строили всем миром. А через месяц жителей потрясла новость: отца Валерия — настоятеля этого храма, лишили духовного сана. Проще говоря — отлучили от церкви. Причина: иерея заподозрили в близких отношениях с женщиной. Прихожане встали на защиту своего батюшки, который служил в поселке более 16 лет: они считают, что церковный суд обошелся с ним несправедливо, и просят вернуть в служение. Верующие из Бегомля и Докшиц отправили обращения церковным иерархам (патриарху Кириллу, митрополиту Павлу, архиепископу Феодосию) и в светскую инстанцию — Администрацию президента.



Священник Валерий Тимков. Фото: сайт Полоцкой епархии БПЦ

Иерею Валерию Тимкову — 39 лет. Родился в семье сельского ветеринара в деревне Налибоки Минской области. В 1996 году поступил в Минскую духовную семинарию. В 2002-м был рукоположен в священника. Вскоре получил назначение в приход храма Всех Святых в Бегомле.

Священнику тогда было 22 года. Он приехал в маленький городской поселок с женой Еленой и грудным сыном Андреем на руках. Позже в семье родились дочери Анна и Евфросиния.

16 лет назад в Бегомле и в окрестностях не было ни одного храма. В поселке от церкви Всех Святых остались лишь руины: в советское время здесь находился спиртзавод. Местные жители вспоминают, что на первую службу в полуразрушенный храм пришло… пять человек. Молодому священнику пришлось не только собирать паству, но и документы на восстановление святыни.

Однако в 2008 году храм признали аварийным. Для богослужений выделили помещение в Бегомльской больнице. Параллельно молодой священник начал возводить новый храм — в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Стройка всем миром растянулась на долгих 10 лет. И вот наконец в ноябре 2018-го в Бегомле радовались — церковь, в которую прихожане и отец Валерий вложили столько сил, освятили. На этом торжестве иерея Валерия Тимкова удостоили права ношения наперсного креста — «за усердные труды во славу церкви».

Церковь появилась не только в Бегомле. Верующие и батюшка построили храм в деревне Домашковичи, несколько часовен на территориях разных учреждений, установили поклонные кресты в каждом селе, открыли воскресную школу. Стали возрождать православные традиции: освящать дома, проводить рождественские крестные ходы с Вифлеемской звездой, праздновать Крещение и т.д.



Справа — новая церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бегомле, слева — стены полуразрушенного храма Всех Святых

А менее чем через месяц после освящения новой церкви у отца Валерия начались черные дни. 14 декабря глава Полоцкой епархии — архиепископ Феодосий — после церковного суда изверг его из священного чина. Для священнослужителя это — самое суровое наказание.

По словам прихожан, батюшку обвинили в том, что он якобы имел близкие — не дружественные — отношения с женщиной, жительницей другого региона страны. Об этом заявил ее бывший муж.

Накануне, 13 декабря, отец Валерий написал прошение об отпуске — в связи с предстоящей операцией. На следующий день ему позвонили из Полоцкой епархии и пригласили приехать на рассмотрение этого заявления. В Полоцке приехавшему за отпуском священнику неожиданно вручили… указ о запрещении в служении — и сразу же вызвали на заседание епархиального суда в качестве обвиняемого.

Вечером Валерий Тимков по электронной почте получил указ архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, который лишил его духовного чина. В документе сообщалось, что это — наказание «за недостойное поведение и поступки, порочащие сан священника и Святую Церковь».



Справа налево: митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Фото: Игорь Матвеев,TUT.BY

— Обвинения, предъявленные мне на суде, были основаны на свидетельствах и фактах, с которыми я даже не был ознакомлен, — рассказывает TUT.BY Валерий Тимков. — На заседании со мной присутствовала жена. Но Его Высокопреосвященство архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий даже не стал нас выслушивать. Суд Полоцкой епархии не обратил должного внимания на мои объяснения, весь процесс был построен только на обвинении в мой адрес. Суд не провел тщательное предварительное следствие, не изучил факты в подтверждение моей невиновности. Я был также лишен защиты в лице свидетелей, которых был готов представить.

Отец Валерий говорит, что женщину, ту самую жительницу далекого региона, знает более 6 лет:

— В самом начале нашего общения стало понятно, что человек нуждается в помощи. Мы общались с ней на разные темы, в том числе и семейных отношений. О наших очень редких встречах, а также разговорах знала моя жена, Елена Тимкова. Моя знакомая не раз говорила мне как другу-священнику о разладе в своей семье. Я пробовал объяснять, что нужно пересмотреть эти отношения, раз прожили вместе столько лет и есть ребенок. Но позже женщина рассказала о своем осознанном решении подать на развод. Однако ее муж не смог принять эту реальность и стал искать разные поводы, чтоб отомстить жене. Таким поводом стал я — как человек, который подолгу разговаривал с ней.

Та самая женщина, 47-летняя Ольга (имя по этическим причинам изменено), в связи с которой подозревают священника, рассказывает TUT.BY:

— Интимных отношений у нас не было. Это все — фантазии моего бывшего мужа, который после развода не давал мне покоя, преследовал и угрожал. Отца Валерия мне посоветовали как очень хорошего духовника. У меня были проблемы в семье, мы общались со священником, и он меня поддерживал в сложной ситуации, давал советы. С мужем я хотела развестись давно, но сдерживало то, что у нас есть ребенок. Но потом окончательно пришла к решению о разводе. Сообщила об этом мужу. Он пришел к выводу, что наш брак разрушило мое общение со священником. Я сказала: «Нет, проблемы в наших отношениях возникли задолго до знакомства с ним. Я сама пришла к этому решению. Я больше не могу с тобой жить».

По словам Ольги, после развода бывший супруг пошел в церковь и написал жалобу на отца Валерия — «чтобы его наказали»:

— После этого ко мне на работу пришли три священника. Об этом визите мне никто заранее не сообщил. Завели в отдельный кабинет и начали давить, чтобы писала под диктовку то, что скажут. Говорят: «Поступила жалоба от вашего мужа, и чтобы не давать ей ход, напишите отказ, что вы прекращаете со священником общение, и это никуда за рамки не выйдет». Я и пишу под диктовку то, что слышу: «…отрекаюсь от блудных отношений». Написала — и только потом поняла, что я написала во вред, в подтверждение того, что это якобы происходило. В тот момент я была очень испугана, не понимала значения некоторых слов, например, слова «блудный». Между нами с отцом Валерием было духовное общение. Потом я написала заявление, что непредумышленно оклеветала священника, так как не понимала значения слов. Но было уже поздно — история закрутилась.

Ольга говорит, что сильно переживает:

— Ситуация очень неприятная. Мне жаль, что так получилось. Отец Валерий — честный, справедливый человек, он живет, дышит верой. А тут человек [бывший муж] ради своих амбиций разрушил все в одну секунду. Готова на вышестоящем церковном суде — а я надеюсь, что таковой состоится, — рассказать, как все было.



Иллюсторативный снимок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Верующие из Бегомля и Докшиц собрали уже более 600 подписей в защиту своего батюшки. Обращения они отправили не только церковным иерархам (патриарху Кириллу, митрополиту Павлу, архиепископу Феодосию), но и в светскую инстанцию — Администрацию президента.

Главу Полоцкой епархии верующие просят объяснить причину извержения из сана иерея Валерия Тимкова. Жители поселка также хотят, чтобы архиепископ Феодосий для этого лично встретился с ними. В письме местных жителей к архиепископу Феодосию, в частности, говорится:

«Мы настоятельно просим встречи и пояснения, ведь сложившаяся ситуация ранит наши души, расшатывает нашу веру в доброту и справедливость, уничтожает все то доброе, что создано отцом Валерием совместно с прихожанами за более чем 16 лет его служения. Мы уверены и знаем, что все его добрые дела и поступки несоизмеримы с его немногочисленными недостатками. Иерей Валерий Тимков с огромной любовью к Богу и людям все эти долгие годы трудился во славу Божию, построил храм, часовни, возродил приход с пяти человек до нескольких сотен. Он смог собрать нас в одну большую и крепкую семью и стать для нас примером правильной христианской жизни».

В письме к патриарху Кириллу прихожане вступаются за священника еще более смело: «Нами были изучены Положения о церковном суде. Видны множественные нарушения статей этого Положения — но главное, что батюшку обманом заманили на этот суд, предъявили факты его вины, добытые судом у участницы этого процесса [Ольги] под принуждением и давлением, о чем она написала. На заседание суда она приглашена не была, а также не была уведомлена о нем».



В новом бегомльском храме.

Сам же священник Валерий Тимков обратился к главе БПЦ — митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, чтобы его дело пересмотрел вышестоящий суд Белорусского экзархата. Подал он и апелляционную жалобу с просьбой о восстановлении в служении на имя предстоятеля РПЦ — патриарха Кирилла.

— Суд Полоцкой епархии лишил меня возможности продолжать служение Богу и людям. Все эти 16 лет жизни и работы в Бегомле я только верил, молился, трудился и надеялся. За эти годы я ни разу не пожаловался Владыке Феодосию на трудности. Извержение из священнического сана стало приговором не только лично для меня, но и для моей семьи и всего прихода. У меня отняли все — саму мою жизнь! Ситуация омрачена тем, что все это произошло накануне светлого Христова Рождества, которого мы с прихожанами так ждали и к которому так готовились, — говорит отец Валерий.

«Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Бегомле построен народом и для народа. Он будет закрыт до положительного решения о возвращении к служению иерея Валерия Тимкова», — заявляют жители горпоселка.