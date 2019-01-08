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Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты

09.01.2019 13:30 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты
Валерия Клицунова

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты для туристов. Соответствующий трансграничный проект планируется запустить ориентировочно через месяц, сообщила сегодня журналистам председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в пресс-центре БЕЛТА.

"Рассчитываем в скором времени запустить очень интересный трансграничный проект. Вместе с Литвой и Латвией будем развивать гастрономические маршруты, проводить гастрономические фестивали и другие мероприятия", - рассказала Валерия Клицунова.

По ее словам, сегодня многие субъекты агроэкотуризма начинают позиционировать себя как гастрономические агроусадьбы. Многие из них предлагают блюда и напитки национальной белорусской кухни по старинным рецептам, приготовленные в печи. Это интересно как самим белорусам, так и иностранным туристам, заметила председатель БОО "Отдых в деревне".

Агроусадьбы планируют также развивать сотрудничество с особо охраняемыми природными территориями, заказниками. "Усадьбы могут предложить не только проживание, но и другие услуги. В комплексе с посещением заповедников это хороший полноценный турпродукт", - считает Валерия Клицунова. Кроме того, усадьбы сейчас начинают заниматься созданием безбарьерной среды - в этом плане заметные успехи есть в Воложинском районе Минской области.

Белорусские агроусадьбы в течение года работают по новым правилам, определенным в указе №365 от 9 октября 2017 года. Принятие документа помогло в устранении административных барьеров для развития этого вида деятельности. Указ закрепил право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Субъектам агроэкотуризма предоставлено право оказывать множество дополнительных услуг, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты. Валерия Клицунова положительно оценила действие этого документа. По ее мнению, либерализация на агротуристическом рынке создает условия для появления новых рабочих мест, усиления экономической активности в сельской местности, а также роста турпотока в страну. Сейчас разрабатывается новая стратегия развития туризма в Беларуси, и агроэкотуризм тоже должен найти в ней отражение, считает председатель БОО "Отдых в деревне".-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты для туристов. Соответствующий трансграничный проект...
 
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