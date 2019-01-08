В новогодние и рождественские праздники в воздухе витает предчувствие чуда и волшебства. Это время исполнения желаний, подарков и дел милосердия. Представители власти, трудовых коллективов, общественных организаций, просто добрые люди включаются в акцию «Наши дети».

Отрадно, что с каждым годом желающих подарить тепло, радость и внимание детям становится всё больше. Вот и индивидуальные предприниматели, сотрудничающие со шведской косметической компанией «Орифлейм», перед Новым годом пришли с подарками в Дома семейного типа. Они принесли воспитанникам домов наборы фирменной продукции, в сборе которой принимали участие волонтёры из Витебска, Полоцка и других городов Беларуси. В подарки включена косметика для малышей и подростков, где каждый найдёт полезные средства гигиены, ухода за кожей и сувениры.

Приветствуя детей, Галина Циро отметила, что компания постоянно принимает участие в благотворительных акциях. В каталогах есть специальная продукция, отмеченная значком Международного детского фонда, соучредителем которого является «Орифлейм». Приобретая эту продукцию, человек жертвует небольшую сумму на добрые дела. Компания «Орифлейм» курирует в Беларуси три деревни «SОS» и другие проекты.

Подарки с наилучшими пожеланиями вручили Галина Циро, Валентина и Дмитрий Хритановичи, которые и сами воспитывают троих детей, и помогают ребятам, попавшим в трудное положение.

Воспитанники с радостью рассматривали свои наборы и искренне благодарили за подарки.

Лариса ЗАЙЦЕВА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети» > В новогодние и рождественские праздники в воздухе витает предчувствие чуда и волшебства. Это время исполнения желаний, подарков и дел милосердия. Представители...