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В Верхнедвинске продолжается акция «Наши дети»
09.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В новогодние и рождественские праздники в воздухе витает предчувствие чуда и волшебства. Это время исполнения желаний, подарков и дел милосердия. Представители власти, трудовых коллективов, общественных организаций, просто добрые люди включаются в акцию «Наши дети».
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> В новогодние и рождественские праздники в воздухе витает предчувствие чуда и волшебства. Это время исполнения желаний, подарков и дел милосердия. Представители...
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