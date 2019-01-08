Очередная «вышка»: обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек в Бобруйске приговорен к расстрелу

36-летний неработающий бобруйчанин Александр Осипович приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли их тела со следами насильственной смерти.



Фото: Светлана Головкина

Напомним, с погибшими обвиняемый познакомился в кафе, откуда все трое уехали на такси к нему домой. Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После Осипович «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

В своем последнем слове Александр Осипович сказал, что полностью осознает произошедшее.

— Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный… В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Лётова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

По данным правозащитников, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.

Беларусь — единственная европейская страна, применяющая смертную казнь. За последние 20 лет было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один помилован президентом.

«Рассматривая смертную казнь как явление исключительное (смертные приговоры в большинстве своем выносятся за убийство, как правило, двух и более лиц, по совокупности других тяжких и особо тяжких преступлений), Беларусь последовательно идет по пути ограничения ее применения», — сообщили недавно в Администрации Президента . Вместе с тем в Беларуси «не произошло кардинального изменения общественного мнения по вопросу смертной казни» — по итогам состоявшегося в 1996 году референдума более 80% принявших в нем участия граждан высказались за ее сохранение.

«В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны».