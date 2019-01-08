﻿ СК предложил усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК предложил усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов

09.01.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов, об этом сообщил начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук.

— Зимой 2018 — 2019 года СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан, в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый), — сообщил Сергей Тишук.

В этих случаях имело место нарушение правил безопасности при катании на тюбингах.

— Председатель СК направил письмо в Совет министров с предложением о совершенствовании порядка изготовления, реализации и эксплуатации тюбингов, — отметил Сергей Тишук.

Представители СК отмечают, что тюбинг абсолютно неуправляем и является спортивным снарядом.

Как добавила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, очень часто травмируются совсем маленькие дети.

— При этом с ними вместе приходят к горке кататься родители. Они присматривают за детьми. Но ребенок поднимается на горку, скатывается, внизу наталкивается на какое-то естественное препятствие. Сотая доля секунды, ребенок ударился головой. Ему становится плохо, он сидит, жалуются на головную боль, тошноту — и никто не понимает, что через пару часов он вообще может умереть, — отметила Юлия Гончарова.

Напомним, Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">6 января в Могилеве 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный столб и погиб. В декабре 2018 года в городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки. Ребенок по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где школьник умер.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители СК отмечают, что тюбинг абсолютно неуправляем и является спортивным снарядом.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика