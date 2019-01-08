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СК предложил усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов
09.01.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов, об этом сообщил начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук.
— Зимой 2018 — 2019 года СК проводит проверки по
В этих случаях имело место нарушение правил безопасности при катании на тюбингах.
— Председатель СК направил письмо в Совет министров с предложением о совершенствовании порядка изготовления, реализации и эксплуатации тюбингов, — отметил Сергей Тишук.
Представители СК отмечают, что тюбинг абсолютно неуправляем и является спортивным снарядом.
Как добавила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, очень часто травмируются совсем маленькие дети.
— При этом с ними вместе приходят к горке кататься родители. Они присматривают за детьми. Но ребенок поднимается на горку, скатывается, внизу наталкивается на какое-то естественное препятствие. Сотая доля секунды, ребенок ударился головой. Ему становится плохо, он сидит, жалуются на головную боль, тошноту — и никто не понимает, что через пару часов он вообще может умереть, — отметила Юлия Гончарова.
Напомним, Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">6 января в Могилеве 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный столб и погиб. В декабре 2018 года в городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик.
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Представители СК отмечают, что тюбинг абсолютно неуправляем и является спортивным снарядом.
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