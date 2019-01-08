СК предложил усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов

Следственный комитет предлагает усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов, об этом сообщил начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук.

— Зимой 2018 — 2019 года СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан, в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый), — сообщил Сергей Тишук.

В этих случаях имело место нарушение правил безопасности при катании на тюбингах.

— Председатель СК направил письмо в Совет министров с предложением о совершенствовании порядка изготовления, реализации и эксплуатации тюбингов, — отметил Сергей Тишук.

Представители СК отмечают, что тюбинг абсолютно неуправляем и является спортивным снарядом.

Как добавила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, очень часто травмируются совсем маленькие дети.

— При этом с ними вместе приходят к горке кататься родители. Они присматривают за детьми. Но ребенок поднимается на горку, скатывается, внизу наталкивается на какое-то естественное препятствие. Сотая доля секунды, ребенок ударился головой. Ему становится плохо, он сидит, жалуются на головную боль, тошноту — и никто не понимает, что через пару часов он вообще может умереть, — отметила Юлия Гончарова.

Напомним, Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">6 января в Могилеве 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный столб и погиб. В декабре 2018 года в городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки. Ребенок по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где школьник умер.