Специалисты российской лаборатории проверили воздух возле «Гомельобоев»: он не вреден

Специалисты российской лаборатории проверили работу обойной фабрики в Гомеле и пришли к выводу, что она не загрязняет воздух, сообщает «Гомельская правда».

На специфический запах возле обойной фабрики в Новобелице люди начали жаловаться еще прошлой зимой, когда на предприятии открыли новое производство виниловых обоев.

Руководство предприятия заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал, а люди продолжали жаловаться. В июле областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды отозвал разрешение на выбросы в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате работы участка трафаретной печати, работа фабрики была приостановлена. Предприятие обязали привести выбросы к предельно допустимыми нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев в части выработки технических решений по нейтрализации вредных воздействий на окружающую среду.

Фабрика устранила недостатки: в обойном цехе усилили и доработали систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, были закуплены краски другого состава. Кроме этого, предприятие заключило договор с лабораторией в Курске, аккредитованной на выявление расширенного спектра загрязняющих веществ. Директор филиала «Гомельобои «ОАО «ЦКБ-Консалт» Андрей Башилов сообщил, что в декабре российские специалисты провели на фабрике все необходимые замеры. Результат уже получен — превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, аммиака и других вредных веществ не выявлено.