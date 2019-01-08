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Специалисты российской лаборатории проверили воздух возле «Гомельобоев»: он не вреден
09.01.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Специалисты российской лаборатории проверили работу обойной фабрики в Гомеле и пришли к выводу, что она не загрязняет воздух,
На специфический запах возле обойной фабрики в Новобелице люди
Руководство предприятия заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал, а люди продолжали жаловаться. В июле областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Фабрика устранила недостатки: в обойном цехе усилили и доработали систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, были закуплены краски другого состава. Кроме этого, предприятие заключило договор с лабораторией в Курске, аккредитованной на выявление расширенного спектра загрязняющих веществ. Директор филиала «Гомельобои «ОАО «ЦКБ-Консалт» Андрей Башилов сообщил, что в декабре российские специалисты провели на фабрике все необходимые замеры. Результат уже получен — превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, аммиака и других вредных веществ не выявлено.
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Специалисты российской лаборатории проверили работу обойной фабрики в Гомеле и пришли к выводу, что она не загрязняет воздух.
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