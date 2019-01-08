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Эксперт по делу о вечеринке, где от экстази погибла девушка: в крови была смертельная концентрация
09.01.2019 15:42 — Новости Общества | Tut.by
В суде Первомайского района столицы начался допрос свидетелей по делу об обороте наркотиков. В августе компания из восьмерых молодых людей употребляла экстази, в результате 19-летняя девушка погибла.
Напомним, в Минске идет судебный
Во время допроса обвиняемые признались, что они
Эксперт: в крови девушки была смертельная концентрация
Суд выслушал свидетеля Сосновского, медицинского эксперта со стажем почти 40 лет. Он озвучил: причиной смерти девушки стало острое отравление психотропным веществом MDMA, проще говоря — экстази. Это подтверждается другими экспертизами.
«Концентрация вещества составляла 1,6 мкг на один миллилитр крови. А смертельная концентрация — от 0,4 мкг», — подытожил эксперт.
Он делает предположение, что девушка «приняла больше», и явно на самой вечеринке — у вещества нет накопительного эффекта, он выводится из организма за пару дней.
Далее в зал вызвали милиционеров, которые отвозили на освидетельствование подростков в наркодиспансер. Говорит, это был понедельник — выходит, спустя два дня после трагедии.
«Своим поведением Антон показал, что оказывать содействие не будет, — вспоминает один из милиционеров. Парень отказался сдавать анализы. Он сейчас, кстати, единственный фигурант за решеткой. — Ничего внятного так и не пояснил [почему нет]».
Кроме этого парня отказалась проходить освидетельствование Мария. Впрочем, это право, а не обязанность гражданина, согласился один из правоохранителей.
После трагедии фигурант предложил другу принять оставшуюся капсулу?
В суд также вызвали парня, который был другом компании. Друзья звонили ему ночью вскоре после ЧП и попросили помощи. Он учится на 2-м курсе медуниверситета, «наверное потому».
«Звонил Илья и спрашивал, что делать с такой ситуацией — Диане плохо, — вспоминает свидетель. Потом ему звонила Катя из этой же компании, описала состояние девушки.
Свидетель был в пригороде Минска в ту пятницу, но пока приехал — на месте уже была скорая. Диана скончалась, «она лежала на полу в коридоре». После всех событий компания разъехалась, но не по домам — собрались в другой квартире.
По словам свидетеля, все были в шоке, «расселись по разным углам и думали, что делать дальше».
Во время допроса всплыл странный эпизод: парень утверждает, что по дороге ему предлагали употребить какое-то вещество.
«Не помню, кто предложил, — говорит теперь парень. Зачем? — Может, должно было меня вывести из состояния шока».
Но на допросах парень называл имя: это Антон после трагедии предложил ему капсулу, которая осталась после вечеринки. Сам обвиняемый говорит: предлагал исключительно таблетку корвалола, чтобы тот успокоился.
Свидетель однако утверждает, что обвиняемый вел себя странно: «говорил, что на него все повесят, просил, чтобы взяли по чуть-чуть вину все, так как употребляли вместе».
Он также упомянул, что слышал, якобы на вечеринке друзья вели видеосъемку. Но каких-либо записей в суде пока не показывали.
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В суде Первомайского района столицы начался допрос свидетелей по делу об обороте наркотиков.
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