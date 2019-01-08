Эксперт по делу о вечеринке, где от экстази погибла девушка: в крови была смертельная концентрация

В суде Первомайского района столицы начался допрос свидетелей по делу об обороте наркотиков. В августе компания из восьмерых молодых людей употребляла экстази, в результате 19-летняя девушка погибла.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в Минске идет судебный процесс над компанией подростков, на вечеринке которых от наркотиков погибла 19-летняя Диана. Им вменяют ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта). Согласно обвинению, молодые люди «имели умысел, действовали по предварительному сговору и с распределением ролей купили психотропное вещество массой не менее 2 граммов», а потом разделили на дозы и употребили.

Во время допроса обвиняемые признались, что они уже употребляли наркотики раньше, на еще одной совместной вечеринке. Некоторые подростки в суде объяснялись , что считали экстази «более безопасным наркотиком», но теперь понимают — «это зло».

Эксперт: в крови девушки была смертельная концентрация

Суд выслушал свидетеля Сосновского, медицинского эксперта со стажем почти 40 лет. Он озвучил: причиной смерти девушки стало острое отравление психотропным веществом MDMA, проще говоря — экстази. Это подтверждается другими экспертизами.

«Концентрация вещества составляла 1,6 мкг на один миллилитр крови. А смертельная концентрация — от 0,4 мкг», — подытожил эксперт.

Он делает предположение, что девушка «приняла больше», и явно на самой вечеринке — у вещества нет накопительного эффекта, он выводится из организма за пару дней.

Далее в зал вызвали милиционеров, которые отвозили на освидетельствование подростков в наркодиспансер. Говорит, это был понедельник — выходит, спустя два дня после трагедии.

«Своим поведением Антон показал, что оказывать содействие не будет, — вспоминает один из милиционеров. Парень отказался сдавать анализы. Он сейчас, кстати, единственный фигурант за решеткой. — Ничего внятного так и не пояснил [почему нет]».

Кроме этого парня отказалась проходить освидетельствование Мария. Впрочем, это право, а не обязанность гражданина, согласился один из правоохранителей.

После трагедии фигурант предложил другу принять оставшуюся капсулу?

В суд также вызвали парня, который был другом компании. Друзья звонили ему ночью вскоре после ЧП и попросили помощи. Он учится на 2-м курсе медуниверситета, «наверное потому».

«Звонил Илья и спрашивал, что делать с такой ситуацией — Диане плохо, — вспоминает свидетель. Потом ему звонила Катя из этой же компании, описала состояние девушки.

Свидетель был в пригороде Минска в ту пятницу, но пока приехал — на месте уже была скорая. Диана скончалась, «она лежала на полу в коридоре». После всех событий компания разъехалась, но не по домам — собрались в другой квартире.

По словам свидетеля, все были в шоке, «расселись по разным углам и думали, что делать дальше».

Во время допроса всплыл странный эпизод: парень утверждает, что по дороге ему предлагали употребить какое-то вещество.

«Не помню, кто предложил, — говорит теперь парень. Зачем? — Может, должно было меня вывести из состояния шока».

Но на допросах парень называл имя: это Антон после трагедии предложил ему капсулу, которая осталась после вечеринки. Сам обвиняемый говорит: предлагал исключительно таблетку корвалола, чтобы тот успокоился.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Свидетель однако утверждает, что обвиняемый вел себя странно: «говорил, что на него все повесят, просил, чтобы взяли по чуть-чуть вину все, так как употребляли вместе».

Он также упомянул, что слышал, якобы на вечеринке друзья вели видеосъемку. Но каких-либо записей в суде пока не показывали.