«Липовый» председатель садоводческого товарищества в Витебске присвоил не менее 1300 рублей

36-летний рабочий одного из витебских предприятий, представляясь председателем одного из садовых товариществ, присвоил не менее 1300 рублей, сообщает милиция региона.

Узнав от приятеля, что тот устал быть председателем в своем садоводческом товариществе, мужчина предложил на эту должность свою кандидатуру. Дачники в итоге выбрали его руководителем товарищества, однако рабочий не удосужился оформить документы для вступления в должность. Тем не менее стал активно собирать с пайщиков взносы, фактически не имея на то полномочий.

Мужчина ежемесячно ходил по дачникам со счетами за воду и электричество. А затем пропал. Услуги коммунальников остались без оплаты. За несколько месяцев мужчина выудил у владельцев дачных участков как минимум 1300 рублей. На чистую воду его вывела проверка ОБЭП.

Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.