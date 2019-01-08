﻿ «Липовый» председатель садоводческого товарищества в Витебске присвоил не менее 1300 рублей. 21.by
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«Липовый» председатель садоводческого товарищества в Витебске присвоил не менее 1300 рублей

09.01.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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36-летний рабочий одного из витебских предприятий, представляясь председателем одного из садовых товариществ, присвоил не менее 1300 рублей, сообщает милиция региона.

Узнав от приятеля, что тот устал быть председателем в своем садоводческом товариществе, мужчина предложил на эту должность свою кандидатуру. Дачники в итоге выбрали его руководителем товарищества, однако рабочий не удосужился оформить документы для вступления в должность. Тем не менее стал активно собирать с пайщиков взносы, фактически не имея на то полномочий.

Мужчина ежемесячно ходил по дачникам со счетами за воду и электричество. А затем пропал. Услуги коммунальников остались без оплаты. За несколько месяцев мужчина выудил у владельцев дачных участков как минимум 1300 рублей. На чистую воду его вывела проверка ОБЭП.

Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.

 
 
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Мужчина ежемесячно ходил по дачникам со счетами за воду и электричество. А затем пропал. Услуги коммунальников остались без оплаты.
 
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