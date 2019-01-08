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В Беларуси предлагают ограничить места для катания на тюбингах

09.01.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали, в нескольких случаях пришлось делать серьезные операции. Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. Об этом рассказали на пресс-конференции «Осторожно: тюбинги! Профилактика зимнего травматизма».


— И это только тюбинги, этот вид катания абсолютно лидирует, пострадавших от катания с помощью других способов — намного меньше, — говорят белорусские медики.

— В РНПЦ детской нейрохирургии в выходной день поступают по 10−15 детей с тюбинговыми травмами, — уточнил главный внештатный специалист по нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.

Он отметил, что и сам катается на тюбингах, но важно делать это на специально выделенных площадках.

—  И взрослым, и детям нравится скорость и неуправляемость этого вида катания. Но в них же кроется недостаток: невозможно затормозить.

Заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бабкин тоже уверен, что кататься на тюбингах можно далеко не везде.

—  Езду на тюбингах не запретить, но надо ограничить специальными местами. Уклон горки должен быть до 20 градусов, на ней не должно быть препятствий, в которые можно наехать. Дети должны быть в сопровождении взрослых, а тюбинги должны быть сертифицированы.

— С первого дня каникул к нам обратилось уже 38 человек и у них тяжелые травмы позвоночника и переломы конечностей. И это — не считая тех, кто обращается в поликлинику, — сообщил врач приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич.

Врачи отмечают, что сначала тюбинг распространился как средство для катания на специальных площадках, спортивный снаряд. В последние годы его стали использовать везде, хотя это средство для катания можно сравнить с неуправляемым автомобилем.

— При этом детей отправляют кататься на тюбинге без какой-либо экипировки, без шлема, в тонкой вязаной шапочке. Родители, делая в подарок ребёнку тюбинг, обрекают его на опасность, — уверены травматологи.

Врачи и представители Следственного комитета говорят и о том, что коммунальные службы должны следить за тем, что происходит на горках во дворах, а продавцы тюбингов — снабжать товар инструкцией, чтобы покупатель мог понимать, какая опасность может в нем таиться.

Напомним, Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">6 января в Могилеве 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный столб и погиб. В декабре 2018 года в городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки. Ребенок по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где школьник умер. Всего Следственный комитет проводит проверку по семи фактам тяжкого травмирования.

Дорогие читатели! Возможно, рядом с вами есть горки, которые вам кажутся опасными. Например, они слишком крутые, или на них есть камни или деревья, о которые с разгону можно сильно удариться. А быть может, трасса катающихся выходит прямо на проезжую часть? Просьба присылать фотографии таких, опасных, горок в редакцию.

Адрес: elena.melnikova@tutby.com

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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С начала зимы в РНПЦ детской нейрохирургии с тюбинговыми травмами обратились больше 100 человек, 35 из них госпитализировали. Больше 30 человек с начала года...
 
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