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КГК организовал горячую линию, куда можно звонить по поводу проверок в Оршанском районе
09.01.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
В Комитете госконтроля области организована горячая линия по вопросам проведения проверок в Оршанском районе,
Напомним, 1 января вступил в силу
Указ запрещает проведение до 31 декабря 2023 года в Оршанском районе выборочных проверок субъектов, представительств иностранных организаций, а также лиц, официально осуществляющих ремесленную деятельность и услуги в сфере агроэкотуризма.
В отношении этих субъектов могут проводиться только внеплановые проверки по ограниченному перечню оснований, мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, а также реализовываться меры профилактического и предупредительного характера.
Для предупреждения нарушений в отношении этих субъектов Оршанского района в Комитете госконтроля области открылась горячая линия.
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В КГК можно звонить по вопросам законности проведения проверок в связи с указом президента № 506.
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