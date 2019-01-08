КГК организовал горячую линию, куда можно звонить по поводу проверок в Оршанском районе

В Комитете госконтроля области организована горячая линия по вопросам проведения проверок в Оршанском районе, сообщает сайт ведомства.

Напомним, 1 января вступил в силу указ президента № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области», направленный на создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышения качества и уровня жизни населения, стимулирования предпринимательства и вложения средств в экономику Оршанщины, роста доходов местного бюджета.

Указ запрещает проведение до 31 декабря 2023 года в Оршанском районе выборочных проверок субъектов, представительств иностранных организаций, а также лиц, официально осуществляющих ремесленную деятельность и услуги в сфере агроэкотуризма.

В отношении этих субъектов могут проводиться только внеплановые проверки по ограниченному перечню оснований, мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, а также реализовываться меры профилактического и предупредительного характера.

Для предупреждения нарушений в отношении этих субъектов Оршанского района в Комитете госконтроля области открылась горячая линия.

По телефонам 8 0212 42-61-95, 8 0212 42-61-49, 8 0212 42-61-82 можно обратиться по поводу действий контролирующих и надзорных органов, сообщить о возможных нарушениях требований указа № 506. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).