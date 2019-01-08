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Не дороже, чем… Почем будет помыться в общественной бане в Минской области

09.01.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минской области установили предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования (кроме первого и высшего разрядов) и душевых.

Услуги бань в Минской области теперь не могут стоить дороже чем 4,7 рублей за два часа, душевых — 4 рублей за 45 минут.

Напомним, с декабря власти снова регулируют цены на услуги бань общего пользования и душевых. До того, в 2016 году, бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование — и в общественных банях выросли цены.

 
 
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В Минской области установили предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования (кроме первого и высшего разрядов) и душевых.
 
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