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Не дороже, чем… Почем будет помыться в общественной бане в Минской области
09.01.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by
В Минской области
Услуги бань в Минской области теперь не могут стоить дороже чем 4,7 рублей за два часа, душевых — 4 рублей за 45 минут.
Напомним, с декабря
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В Минской области установили предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования (кроме первого и высшего разрядов) и душевых.
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