Не дороже, чем… Почем будет помыться в общественной бане в Минской области

В Минской области установили предельные максимальные тарифы на услуги бань общего пользования (кроме первого и высшего разрядов) и душевых.

Услуги бань в Минской области теперь не могут стоить дороже чем 4,7 рублей за два часа, душевых — 4 рублей за 45 минут.

Напомним, с декабря власти снова регулируют цены на услуги бань общего пользования и душевых. До того, в 2016 году, бани исключили из списка социально значимых услуг и прекратили их бюджетное субсидирование — и в общественных банях выросли цены.