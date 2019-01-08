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10 января в Беларуси ожидается до -21°С

09.01.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь со среды на четверг нас ожидает настоящий мороз — температура воздуха при прояснениях составит 16−21 градус ниже нуля. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В четверг — облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью -9−15°С, при прояснениях -16−21°С, максимальная температура днем -7−13°С.

МЧС в крепкие морозы просит соблюдать следующие рекомендации:

  • По возможности не выходить на улицу или ограничить время пребывания на открытом воздухе.
  • Одеваться нужно многослойно, вместо перчаток носить варежки, выбирать обувь на толстой подошве.
  • Плотным шарфом можно прикрывать нос и рот.
  • Не употребляйте алкоголь и не курите.
  • Перед выходом на улицу намазать жирным кремом не закрытые одеждой участки тела.

С учетом сложных погодных условий ГАИ рекомендует водителям подготовить автомобили к морозам.

  • Перед поездкой следует заранее проверить техническое состояние автомобиля – в первую очередь проверить состояние аккумулятора, на работу которого негативно влияет мороз.
  • Также в зимнее время стоит пользоваться только качественной стеклоомывающей жидкостью, которая не замерзает при низких температурах.
  • Если вас ожидает дальняя поездка, не забудьте взять с собой теплые вещи и предметы, которые смогут помочь вам в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода для «прикуривания» автомобиля).
  • Чтобы не попасть в аварию, стоит строго соблюдать правила дорожного движения и внимательно оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия.

Напомним, что уже в выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, которые принесут осадки, и морозы ослабеют.

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Температура воздуха минимальная ночью -9−15°С, при прояснениях -16−21°С, максимальная температура днем -7−13°С.
 
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