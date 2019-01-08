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10 января в Беларуси ожидается до -21°С
09.01.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by
В ночь со среды на четверг нас ожидает настоящий мороз — температура воздуха при прояснениях составит 16−21 градус ниже нуля. Об этом
В четверг — облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью -9−15°С, при прояснениях -16−21°С, максимальная температура днем -7−13°С.
МЧС в крепкие морозы просит соблюдать следующие
С учетом сложных погодных условий ГАИ рекомендует водителям подготовить автомобили к морозам.
Напомним, что уже в выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, которые принесут осадки, и
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Температура воздуха минимальная ночью -9−15°С, при прояснениях -16−21°С, максимальная температура днем -7−13°С.
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