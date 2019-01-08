Катание на тюбингах опасно

За 6-7 января в Беларуси зафиксировано пять случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге. Один инцидент, шестой, – со смертельным исходом.

Катание на тюбингах (надувных санках, ватрушках, пончиках, бубликах) стало весьма популярным видом досуга у нас в Беларуси, но нужно быть внимательными при обращении с этим спортивным инвентарем и не забывать о безопасности детей. Так как спуск с горки на тюбинге происходит за счет силы гравитации и в зависимости от силы трения, то двигаться он может довольно быстро, а управлять «ватрушкой» не так просто положением тела, изменяя центр тяжести, что на большой скорости не всегда получится у малыша.

К сожалению, в этом году уже есть несколько пострадавших ребят, а один мальчик и вовсе получил травмы, несовместимые с жизнью, ударившись головой о фонарный столб.

В этой связи предупреждаем о необходимости соблюдения родителями и детьми простых правил во время зимнего досуга:

– следует избегать активного отдыха вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также иных мест, которые являются зоной повышенной опасности;

– не стоит использовать для катания склоны и спуски, где на маршрутах присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травм (деревья, стены строений, столбы, и др.);

– при занятии зимними видами спорта используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);

– обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю;

– не отпускайте младших школьников кататься одних.

Безопасного всем отдыха! Давайте будем подавать детям собственный пример правильного поведения.

Вадим ПИНЧУКОВ,

прокурор Костюковичского района.