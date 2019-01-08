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В Сморгони люди с ограниченными возможностями отпраздновали Новый год в одном из кафе города
09.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Новый год в кругу близких друзей - не об этом ли мечтают многие? Благодаря финансовой поддержке общественного объединения инвалидов «Жизнь без границ» возможность отметить этот светлый праздник в одном из кафе нашего города получили люди с ограниченными возможностями отделения дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом».
Праздничная программа, подготовленная самими же гостями, оказалась настолько оригинальной и веселой, что импровизировать приходилось даже ведущим – Деду Морозу и Снегурочке. Но блестящее актерское мастерство здесь взяло верх.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Новый год в кругу близких друзей - не об этом ли мечтают многие? Благодаря финансовой поддержке общественного объединения инвалидов «Жизнь без границ» возможность...
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