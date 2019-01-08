В Сморгони люди с ограниченными возможностями отпраздновали Новый год в одном из кафе города

Новый год в кругу близких друзей - не об этом ли мечтают многие? Благодаря финансовой поддержке общественного объединения инвалидов «Жизнь без границ» возможность отметить этот светлый праздник в одном из кафе нашего города получили люди с ограниченными возможностями отделения дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом».

Праздничная программа, подготовленная самими же гостями, оказалась настолько оригинальной и веселой, что импровизировать приходилось даже ведущим – Деду Морозу и Снегурочке. Но блестящее актерское мастерство здесь взяло верх.





















Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.