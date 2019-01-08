Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан.

В ходе приема обратилось 6 человек. Обращения касались улучшения жилищных условий и трудоустройства, жительницы Красного Знамени и Уварович жаловались на бездействие и волокиту со стороны коммунальной службы. По всем вопросам были даны квалифицированные консультации, вопрос о трудоустройстве председатель райисполкома поручил разрешить до конца недели, проблемные вопросы отопления жилого дома в Красном Знамени и утепления квартиры в Уваровичах Андрей Горбачев взял на личный контроль.















