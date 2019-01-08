ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан

09.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

 

Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан.

В ходе приема обратилось 6 человек. Обращения касались улучшения жилищных условий и трудоустройства, жительницы Красного Знамени и Уварович жаловались на бездействие и волокиту со стороны  коммунальной службы. По всем вопросам были даны квалифицированные консультации, вопрос о трудоустройстве председатель райисполкома поручил разрешить до конца недели, проблемные вопросы отопления жилого дома в Красном Знамени и утепления квартиры в Уваровичах Андрей Горбачев взял на личный контроль.

Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан
Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев провел очередной прием граждан. В ходе приема обратилось 6 человек. Обращения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый и пока единственный в Глусском районе агрокласс открылся в Заелицком учебно-педагогическом комплексе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика