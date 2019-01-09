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Николай Лукашенко сыграл на рояле на сцене. Президент прослезился

09.01.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси 9 января вручил награды «За духовное возрождение», специальные премии и премии «Белорусский спортивный Олимп». Президент выступил с приветственным словом на белорусском, а потом на русском языках. После церемонии состоялся концерт, на котором выступил и младший сын президента Николай. Он аккомпанировал на рояле Юлии Быковой, которая исполнила песню «Куточак Беларусi». На сцене также была педагог Николая Елена Осташкина-Мысливчик. Сюжет показал телеканал ОНТ.

Среди лауреатов — авторский коллектив Юлии Быковой и Евгения Олейника, которые написали песню «Куточак Беларусi», народный артист Беларуси Виктор Манаев, обладательница титулов «Мисс Беларусь — 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, спортсменка Ольга Мазуренок, Академический ансамбль Вооруженных сил Беларуси, коллектив Белорусского детского хосписа и другие.

Церемония вручения наград. Видео: пресс-служба президента Беларуси


Николай Лукашенко не впервые демонстрирует свое умение. 7 июля 2018 года он выступил на празднике в Александрии. Он сыграл на фортепиано написанное белорусским композитором Валерием Ивановым «Вяртанне да спадчыны». На сцене с ним были преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик, цимбалистка Вера Шетько и баянист Александр Шувалов.
 
 
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После церемонии состоялся концерт, на котором выступил и младший сын президента Николай.
 
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