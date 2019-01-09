Президент Беларуси 9 января вручил награды «За духовное возрождение», специальные премии и премии «Белорусский спортивный Олимп». Президент выступил с приветственным словом на белорусском, а потом на русском языках. После церемонии состоялся концерт, на котором выступил и младший сын президента Николай. Он аккомпанировал на рояле Юлии Быковой, которая исполнила песню «Куточак Беларусi». На сцене также была педагог Николая Елена Осташкина-Мысливчик. Сюжет показал телеканал ОНТ .

Среди лауреатов — авторский коллектив Юлии Быковой и Евгения Олейника, которые написали песню «Куточак Беларусi», народный артист Беларуси Виктор Манаев, обладательница титулов «Мисс Беларусь — 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич, спортсменка Ольга Мазуренок, Академический ансамбль Вооруженных сил Беларуси, коллектив Белорусского детского хосписа и другие.

Церемония вручения наград. Видео: пресс-служба президента Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николай Лукашенко сыграл на рояле на сцене. Президент прослезился После церемонии состоялся концерт, на котором выступил и младший сын президента Николай.

Николай Лукашенко не впервые демонстрирует свое умение. 7 июля 2018 года он выступил на празднике в Александрии. Онна фортепиано написанное белорусским композитором Валерием Ивановым «Вяртанне да спадчыны». На сцене с ним были преподаватель Елена Осташкина-Мысливчик, цимбалистка Вера Шетько и баянист Александр Шувалов.